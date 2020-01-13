Alsancak Belediyesi’nin ‘Yeni yıl’ partisi Merit Royal’de gerçekleşti

Alsancak Belediyesi çalışanları geçtiğimiz Cuma akşamı Merit Royal Otel’de düzenlenen personel gecesinde hem 2019 yılındaki başarılarını kutladı, hem de gönüllerince eğlenerek yeni yıla merhaba dedi.

Merit Royal Otel balo salonunda gerçekleşen geceye Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, belediye meclis üyeleri ve belediyenin farklı birimlerinin yönetici ve çalışanları aileleriyle birlikte katıldı.

Eski yılın yorgunluğunu üzerlerinden atıp doyasıya eğlenen belediye personeli Merit Royal ayrıcalığıyla tam anlamıyla lezzet ve müzik ziyafeti yaşadı.

2019 yılında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ve performans göstergelerini içeren sunumun ardından konuşma yapan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, düzenledikleri personel gecesini geleneksel hale getirdiklerini belirterek tüm çalışanlarıyla birlikte böyle güzel bir gecede bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ataser; “2019 yılı her yönden başarılıydı, Alsancak beldemizi geliştirmeye yönelik yaptığımız işleri, dış kaynaklardan yardım almadan kendi gücümüz ile yapmış olmanın büyük gururunu taşıyoruz. Bunu birlikte başardık. Siz değerli çalışanlarımızı alkışlıyorum ve tebrik ediyorum’’ diyerek tüm personele teşekkürlerini iletti.

Belediye çalışanlarının Fırat Ataser’e olan sevgi ve bağlılığının bir göstergesi olarak hazırladığı sürpriz video gösterimi salondan büyük alkış aldı.

Enfes lezzetlerin sunulduğu geceyi ülkenin başarılı sanatçılarından İnci Moreket, sahnesi ve şarkıları ile taçlandırdı. Temposu yüksek şarkılarla eğlenen çalışanlar dans pistini hiç boş bırakmadı.

Tüm konuklara dağıtılan şans numaralı karanfiller ile düzenlenen yılbaşı çekilişinde heyecanlı anlar yaşanırken yaklaşık 50 talihli birbirinden özel hediyeler kazandı.