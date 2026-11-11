Olumlu buluyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yapılan üçlü görüşmede, Türk tarafının hassasiyetle üzerinde durduğu, iki taraf arasında güvenin tesisine yönelik iş birliği alanlarının ele alınmış olmasının olumlu bulunduğunu belirtti. Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kıbrıs Adası'nda liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile üçlü görüşmesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Sözcü

Keçeli, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, dün Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar ile Ada'da yaptığı üçlü görüşmede, Türk tarafının hassasiyetle üzerinde durduğu, iki taraf arasında güvenin tesisine yönelik iş birliği alanlarının ele alınmış olmasını olumlu bulduklarını vurguladı. Keçeli, BM Genel Sekreteri Guterres'in de önerisi doğrultusunda başlatılan iş birliği süreci kapsamında 1,5 yıldır gündemde olan yeni sınır kapılarının açılması konusunda kısıtlı da olsa bir ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde, iki liderin BM Genel Sekreteri'yle yapmaları planlanan üçlü görüşmede, sınır kapıları da dahil, işbirliği alanlarında daha fazla ilerleme sağlanabilmesi, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun değişmesiyle mümkün olabilecektir." ifadelerini kullandı.