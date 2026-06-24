Törenle karşılandı

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.

Ziyaret kapsamında Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Nawrocki, ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ile 600 yılı aşan köklü ilişkilerin iki ülke arasındaki iş birliğine güç verdiğini belirtti. Görüşmelerde ticaret, yatırım, savunma sanayii, enerji, ulaştırma, eğitim ve kültür gibi birçok başlığın ele alındığını ifade eden Erdoğan, ekonomik ilişkilerde belirlenen ticaret hacmi hedeflerinin artırıldığını söyledi.

Erdoğan, Polonya’nın Türk müteahhitlik firmalarının faaliyet gösterdiği önemli ülkeler arasında yer aldığını belirterek, iş birliğinin daha da geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Savunma sanayi alanındaki ortak projelere de değinen Erdoğan, insansız hava araçları başta olmak üzere geçmişteki iş birliklerinin sürdüğünü ve bu alanın iki ülke ilişkilerinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

NATO kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Erdoğan, Avrupa’nın güvenlik mimarisinde ittifakın Avrupa ayağının güçlendirilmesinin ortak öncelik olduğunu ifade etti. Erdoğan, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kalıcı barış ihtiyacının altını çizdi. Filistin meselesine de değinen Erdoğan, iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini ifade etti ve Polonya’nın bu yöndeki tutumunun sürmesini beklediklerini söyledi.

Dört gözle bekliyorum

Nawrocki ise "Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesini dört gözle bekliyorum. Bu zirvenin çok verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Polonya arasındaki önemli başka bir konunun da savunma alanındaki işbirlikleri olduğuna işaret eden Nawrocki, "Geçen sene Polonya ve Türkiye Milli Savunma Bakanları arasında imzalanan savunma kapsamındaki anlaşmadan da bahsetme imkanımız oldu. O anlaşma çerçevesinde Polonya ve Türk savunma sanayi alanında işbirliğini konuştuk. Tabii bu işbirliğinin eşit şartlarda olmasını temenni ederiz ve değişik şekillerde olmasını da temenni ederiz." ifadelerini kullandı.