Yoğun ilgi gördü

Dünya Yoga Günü Girne ve Çatalköy’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Yoga Günü Etkinliği, 21 Haziran Pazar akşamı Girne Antik Liman’ın eşsiz atmosferinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Her yaştan yoga severi bir araya getiren etkinlikte katılımcılar, gün batımının huzur veren manzarası eşliğinde uzman eğitmenler eşliğinde yoga yaparak hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme deneyimi yaşadı. Girne Kalesi’nin tarihi dokusu ve Antik Liman’ın doğal güzelliğiyle bütünleşen etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Naile Soyel, Ebru Münir, Malhun Gazi Ağdağ, Salih Özbirim, Seren Özseden ve Sıla Tüfekçioğlu’nun eğitmen olarak yer aldığı programa, konuk eğitmen Güran Ataker de katkı koydu. Farklı seviyelerdeki katılımcılara hitap eden yoga seansı, sağlıklı yaşamın ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Etkinliğin sonunda ise katılımcılar, konuk eğitmen Güran Ataker eşliğinde sürpriz bir şekilde Kıbrıs folklorunun sevilen oyunlarından Susta oynayarak geceye renk kattı. Yoga ile başlayan akşam, geleneksel ezgiler ve neşeli anlarla tamamlandı.

Huzur ve dinginlik dolu anlar

Dünya Yoga Günü dolayısıyla, Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından Hz. Ömer Rekreasyon Alanı’nda da özel bir etkinlik düzenlendi. Gün batımının eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara huzur ve dinginlik dolu anlar yaşattı.

Doğayla iç içe bir atmosferde bir araya gelen vatandaşlar, uzman eğitmen Eda Alisinanoğlu rehberliğinde yoga yaparak hem bedenlerini hem de zihinlerini dinlendirme fırsatı buldu. Gün batımının büyüleyici görüntüsüyle birleşen etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Yoğun ilgi gören organizasyonda katılımcılar, açık havada yoga yapmanın keyfini çıkarırken, sağlıklı yaşam ve farkındalık konusunda da önemli bir deneyim yaşadı.