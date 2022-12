2 ayda yargı

Girne’de yürütülen sahte para soruşturması kapsamında tutuklanan 6 kişiden biri olan İdris Torun’un suçsuz olduğu anlaşıldı. Dorun serbest bırakılırken, diğer zanlılar Hasan Can, Mehmet Şeker, Aydın Sesver, Mehmet Nuri Tunç ve Sabit Polat, teminat duruşmasına çıkarıldı.

Duruşmada sahte para soruşturmasının tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Hasan Can’ın Girne’de bir casinoda 900 ABD Doları ve 70 Euro sahte para piyasaya sürmeye kalkışırken yakalandığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde paraları Tunç’tan aldığını öne sürdüğünü söyledi.

Polis, ifade üzerine gözaltına alınan Tunç’un ise sahte paraları Lefkoşa’da yerde bulduğunu iddia ettiğini ve Sabit Polat’a verdiğini öne sürdüğünü açıkladı.

Polis memuru, Polat’ın da gözaltına alındığını, onun da ifadesinde sahte paraları Mehmet Şeker’e verdiğini ileri sürdüğünü açıkladı.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, Mehmet Nuri Tunç’un ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, Mehmet Nuri Tunç’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Hasan Can, Mehmet Şeker, Aydın Sesver, Sabit Polat’ın ise kişi başı 15 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Ancak 4 zanlı teminat şartlarını yerine getiremediği için 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.