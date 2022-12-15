Güneyden ithal etmiş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Akyar Sınır Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kilo uyuştuucu maddeyle yakalanan Ahmet Selek hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 2 Aralık 2022 tarihinde, zanlının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne giderek, KKTC’ye uyuşturucu ithal edeceğinin belirlendiğini ve aynı gün Akyar Giriş Kapısı’ndan giriş yaparken durdurularak alıkonduğunu anlattı. Araçta yapılan arama sonucu bir kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan polis memuru İbrahim Gökova, zanlının evinde de 4 gram daha hintkeneviri bulunduğunu anımsattı.

Kaçma ihtimali var

Polis memuru, zanlıdan elde edilen sorguda, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Rum bir şahıstan alarak, KKTC’de bazı kişilere teslim etmek üzere ithal ettiğinin belirlendiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan zanlının, uzun süreli hapislik cezası alma ihtimali olduğunu ve davalarından kaçmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Umut Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.