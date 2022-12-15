Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta bıçaklı saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi. Gazimağusa’da sokak ortasında Aziz Canlı’yı karnından ve bacağından bıçaklayan Ali Tuna’nın kıskançlık krizine girdiği iddia edildi. Eşinin patronu olan Aziz Canlı’yı bıçakladıktan sonra olay yerini terk eden Ali Tuna’yı kamera görüntülerinden yararlanan polisin kısa sürede tutukladığı bildirildi.

Halı yıkama işi yapan Aziz Canlı’nın, bıçaklı saldırı sonrasında Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı ifade edildi. Polisin ifadesine göre, bağırsaklarında zedelenme olan Aziz Canlı’nın hayati tehlikesi bulunuyor.

Nedeni belli oldu

Gazimağusa’da önceki akşam meydana gelen bıçaklama olayının nedeni ortaya çıktı. Baykan Mahallesi’nde herkesin gözü önünde bıçaklanan Canlı’nın saldırgan Ali Tuna’nın eşinin patronunu olduğu belirtildi. Saldırgan Ali Tuna’nın eşini patronundan kıskandığı için Canlı’yı bıçakladığı öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Tuna dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, 13 Aralık 2022 tarihinde, saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda zanlının, kıskançlık yüzünden tartıştığı, eşinin patronu Aziz Canlı’yı 2 kez karın bölgesinden ve bir kez de bacak bölgesinden bıçaklandığını ifade etti. Polis, karnına 38 santimlik bıçak sokulan Canlı’nın bağırsaklarında zedelenme oluştuğunu söyledi.

Yoğun bakımda tedavi görüyor

Polis memuru, Aziz Canlı’nın Gazimağusa Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesi olduğunu bildirdi. Polis, incelenen kamera görüntülerinin olduğuna ve alınacak ifadelerin de bulunduğuna işaret etti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022, 10:49