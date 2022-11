Öncelik ‘Külliye’ değil

Ömer KADİROĞLU

KKTC’nin gündeminden düşmeyen ‘Külliye’ inşaatı vatandaşları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar “parasını Türkiye verecek yapılması doğrudur” derken, bazıları önceliğin külliye olmadığını söylüyor.

Ancak, külliye inşaatının yapımına karşı çıkanlar, destek verenlerden daha fazla.

Ne dediler?..

Mustafa Alsancak

“Yeni Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasının çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İngiliz döneminden kalma demode bir binanın Cumhurbaşkanlığı binası olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum. Külliyenin yapımına sıcak bakıyorum ve karşı çıkanları da kınıyorum.”

Abdullah Çerkez

“Yeni Cumhurbaşkanlığı sarayı ve parlamento binasının yapımına kesinlikle karşıyım. Ülkede yapılması gereken o kadar çok iş varken, saray için harcanacak paranın yapılması gereken işlere harcanmasını beklerdik. Hastanelerimiz, okullarımız, mevcut devlet binaları, yollarımız ve diğer tüm yerlerimiz dökülmüş durumdayken, yeni saray ve parlamento lazım değil. Yeni parlamento ve Cumhurbaşkanlığı binası elbette ki bize de yakışır ancak diğer tüm sorunlarımızı giderdikten sonra bu iş yapılmalıydı. Mevcut Cumhurbaşkanlığı binasında merhum Rauf Raif Denktaş, Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı görev yaptı ve bu bina o Cumhurbaşkanlarına yeterliyken şimdiki Cumhurbaşkanına mı yetersiz kaldı? Hastanelerde ilaç yok, yollarda çukurlardan kaçacağız diye cambazlık yapıyoruz, okullar dökülüyor. Bu durumdayken atılan bu adımı devlete yakıştırmıyorum.”

Ercan Kaplan

“Yer başkasının, yapan başkası, para başkasının ancak her yerimiz dökülürken bizim parlamento binamız ve yeni Cumhurbaşkanlığı sarayımız olacak diye sevinmek doğru değildir. Bu işten daha önce yapılması gereken çok iş var. Hastanelerde ilaç yok, sağlık çöktü, okullarımız ve diğer tüm alanlarda çağ dışı kalmışken, yollar gidilemez durumdayken yeni parlamento ve yeni Cumhurbaşkanlığı sarayı en son yapılması gereken şeydi. Bu sistemde şimdiki saray bile çoktur. Elbette ki ülkemize görkemli devlet binaları yakışır ancak içinde bulunduğumuz durumda kesinlikle şimdiki saray bile fazladır.”

Ahmet Gazi

“Yeni parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı külliyesine kesinlikle karşıyım. Toplumun çok daha önemli ihtiyaçları var. Elektrik, yol, sağlık, okullar ve pahalılık gibi sorunlar varken, Külliye en son yapılması gereken bir çalışmadır. Evet, bize de görkemli devlet binaları yakışır ancak onun zamanını bilmek lazım. Şu an zaman Külliye zamanı değil, diğer yapılması gereken önemli işlerin yapılması gerekiyor.”

Sadık Şah

“Ben Külliye yapımını kesinlikle doğru bulmuyorum. Hastane yok, cihaz yok, ilaç yok, okullarda büyük eksiklikler ve daha birçok sorunla karşı karşıyayken yeni saray ve yeni parlamento binası yapımı kesinlikle doğru bir adım değildir. Yollarımız içler acısı durumda, sokak aydınlatmaları yok ve insanlar hem mallarından hem de canlarından olurken tek eksiğimiz külliye değildir. Yapılacak çok çok fazla iş varken, bir eksiğimiz külliye değildir. Elbette ki gösterişli binalar güzeldir ancak şu an içerisinde olduğumuz durumda bize yeni bir parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı binası yakışmaz. Önce yapılması gerekenleri yapalım sonra lükse gireriz.”

Ali Halabi

“Yeni parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı sarayının yapılmasını doğru buluyorum. Evet, ülkemizde yapılması gereken işler var ancak Külliye için harcanacak paranın bu ülkedeki bozuk yolları, sağlıktaki sorunları, eğitimdeki sorunları ve daha diğer bütün sorunları çözebilecek bir para olmadığı ortadadır. Bence saray yapsınlar da millet sevinsin.”

Mehmet İmamzade

“Ülkemiz için elbette ki güzel olur gösterişli binalar ancak ondan önce devlet dairelerindeki sıkıntılar, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki sorunları çözüp sonra Külliye yapımına başlasalar çok daha güzel olacaktı. Elbette ki gösterişli binalar ülkemize de yakışır ancak çok daha acil yapılması gereken işler yapılması gerekiyor.”

Aydın Celal

“Bence çok gereksiz bir çalışma olacak. Meclisin yeri de Cumhurbaşkanlığının yeri de şu an için yeterlidir çünkü sağlıkta, eğitimde, sanayi bölgelerinde ve daha birçok alanda yapılması gereken çok acil işler var ve bunları yaptıktan sonra Külliye inşa edilmeliydi. Elbette ki gösterişli bir saray ve görkemli bir parlamento binası ülkemize yakışır ancak ülkenin her yerinde sorun varken ve her yer dökülürken bu işe girişmeleri doğru olmadı.”

Kamil Birkaya

“Yeniz parlamento binası ve yeni cumhurbaşkanlığı binalarının yapımını “Kel başa şimşir tarak” olarak nitelendiriyorum. Ülkede hiç bir şey doğru düzgün değildir. Bir yıldır Dilekkaya yolunu yapamadılar ülkede sağlam bir yol kalmamış durumdayken, hastaneler hizmet veremezken, okullar büyük sorunlarla boğuşurken Külliye yapımı kesinlikle normal değildir. Elbette ki bizim ülkemize de gösterişli devlet binaları yakışır ancak önce halkın durumunu ve devletin içerisinde bulunduğu durumu göreceksin ondan sonra lüks içinde yüzmek isteyeceksin.”

Ahmet Öksüzer

“Yeni parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı sarayının yapımı dışarıdan ülkemizi ziyaret eden resmi makamlara karşı güzel ve doğru bir karardır ancak bunu yapmadan önce ülkede var olan yol, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda yaşanan sorunların çözülmesi gerekiyordu. Ülkede bunca sorun varken, en son yapılması gereken iş ilk olarak yapılırsa tabi ki halktan tepki alır. Bence Külliye için harcanacak para ile bu ülkenin birçok sorunu çözülebilirdi.”