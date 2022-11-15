39’uncu yıl kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıldönümü, KKTC Londra Temsilciliği tarafından Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Londra’daki Hyatt Regency-The Churchill Hotel’de düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolos Bekir Utku Atahan, diplomatlar, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, iş insanları ve sanatçılar yer aldı.

KKTC Londra Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, resepsiyonda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın konuşma yaptı.

Keskin konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin somut bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Çimen Keskin, Kıbrıs Türk halkının 1960 ortaklık cumhuriyetinden Kıbrıslı Rumlarca silah zoruyla atıldığı, 1963’ten, Anavatan Türkiye’nin 1974’teki meşru ve zamanlı Mutlu Barış Harekatına kadar geçen sürede, yaşama hakkı dahil, en temel insan haklarından ve özgürlüklerden mahrum bırakıldığını ancak tüm bu zorluklara rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de destek ve dayanışmasıyla ulusal birliğini, kimliğini, onurunu, değer ve inançlarını korumaktan asla vazgeçmediğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ise konuşmasında, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Kıbrıs Türk tarafının çözüm yönündeki iradesini her fırsatta ispat ettiğini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son önerilerinin de bunun en son örneklerinden olduğunu, uluslararası toplumun Kıbrıs Türklerine uyguladığı ambargo ve izolasyonların haklı çıkarılamayacağını kaydetti.

