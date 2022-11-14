İçiyor, sürüyor

Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren ve alkol test tutanağına söz konusu ehliyette yer alan ismi yazan Isheanesu Muranda tespit edilerek tutuklandı.

Hakkında resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme, bir belgede adı geçenin

kişiliğine bürünme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, ek tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Isheanesu Muranda’nın 12 Kasım 2022 tarihinde saat 01.25'te Güzelyurt'ta Mevlevi çemberinde Trafik Şube Amirliği tarafından yapılan trafik kontrolünde 109 promil alkollü içki tesiri altında araç kullanırken tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının kontrolde Takudzwa Brandon Sibanda isimli kişinin ehliyet fotokopisini ibraz ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının ayrıca alkol testi tutanağına da Takudzwa Brandon Sibanda ismini yazıp, imzalayarak resmi evrak sahteleyip, tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini anlattı. Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını, alkol test tutanağının emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının KKTC’de ne maksatla ve hangi statüde bulunduğunun tespit edilmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.