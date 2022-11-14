Bu yükü kimse kaldıramaz

Hüseyin ÇİÇEK

Üniversite tahsili için Kuzey Kıbrıs’a gelen öğrenciler bir taraftan artan kiralar, diğer yandan ulaşım ücretlerinden şikayet ediyor. Akaryakıt ürünlerine zam geldikçe, ulaşım fiyatlarının da arttığını belirten öğrenciler “hiç kimse bu yükü kaldıramaz. KKTC yetkilileri buna bir çare üretmeli” diyor.

KKTC sınırları içinde kara taşımacılığı gibi, Türkiye’ye gidiş ve gelişlerde uçak biletlerinin çok pahalı olduğuna dikkat çeken öğrenciler, bu durumun ailelerin bütçesini çok zorladığına dikkat çekiyor. Eğitim ve turizm adasında ulaşımın bu kadar pahalı olması nedeniyle birçok insanın KKTC’ye gelmekten vazgeçtiğini belirten öğrenciler, üniversite yönetiminin de bu tür sorunlarla ilgilenmesini bekliyor.

Ne dediler…?

Ömer Faruk Kıcım

“Her gün Lefkoşa’dan Gaziağusa’ya geliyorum. Dolmuşlara günde 100 TL vererek okula gelip gitmek zorunda kalıyorum. Şimdiki fiyatların daha da artacağı söyleniyor, o zaman ne yapacağız. Haftanın 5 günü 100 TL veriyorum ve ayda 2 bin TL ediyor. Eğer ulaşım ücretleri artarsa aylık gider de yükselecek. Sadece ulaşım değil ev kiraları da belimizi büküyor. Hayat giderek pahalı hale gelirken, üzerine kira, Elektrik, ulaşım masrafları eklenince çok zorlanıyoruz. Sadece bunlar da değil. Türkiye’ye gidip gelmekte çok zorlaştı. Hem kara hem de Türkiye’ye gidiş gelişlerde uçak biletlerinin pahalı olması da ailelerimizin bütçesini zorluyor. Ciddi sıkıntılar çekiliyoruz.”

Feray Soykut

“Ulaşıma para vermekten okulda yemek yiyemiyoruz, yüzden fazla kişi mağdur durumdayız. Lefkoşa-Gazimağusa dolmuşları gidiş-geliş günlük 100 liraya mal oluyor. Taksi ücretleri zaten uçuyor. Öğrenciler ulaşım masrafı, kira gideri derken büyük maddi sıkıntılar yaşıyor. Ayrıca Türkiye’ye gidip gelmekte artık lüks hale geldi. Uçak biletleri astronomik rakamlara çıktı. Eğitim ve turizm adasında ulaşımın bu kadar pahalı olması nedeniyle birçok insan KKTC’ye gelmekten vazgeçiyor. Bu sorunlar nasıl çözülür bilemiyorum ancak yetkililerden adım atmasını bekliyorum.”

Ceren Kılıç:

“Lefkoşa-Gazimağusa dolmuşlarına gidiş-geliş için günlük 100 TL veriyorum. Daha önce 30 lira olan dolmuş ücretleri birkaç ayda 100 liraya ulaştı. Akaryakıt fiyatları arınca bilet fiyatları da yükseldi. Yakında dolmuş ücretlerine yine zam geleceği söyleniyor. Haftanın 5 günü Lefkoşa-Gazimağusa’ya gidip gelmek 2 bin liraya mal oluyor. eğer fiyatlar artarsa aylık ulaşım giderleri de yükselecektir. Sadece dolmuş değil, taksi, gemi, uçak ücretleri de çok pahalı. Turizm ülkesinde ulaşımın bu kadar pahalı olması gelmek isteyenleri de caydırıyor. Öğrenci bütçesiyle ulaşım, kira, uçak bileti ödemek gerçekten hem bizi hem de ailelerimizi çok zorluyor.”