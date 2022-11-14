Alkol ve sürat  kontrolü yapıldı

Polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmak amacıyla sürat ve alkol denetimleri yapmaya devam ediyor.

Polisin önceki gün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde kontrol edilen bin 236 araç sürücüsünden 241’i hakkında yasal işlem yapıldı.

Rapor edilen 241 sürücüden 12'sinin alkolü sürüş yaptığı belirtildi. Ayrıca 27 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Ekipler, geçtiğimiz Cuma günü de ülke genelinde bin 555 aracı kontrol etmiş, 366 sürücü hakkında ileri işleme gitmişti.

Sürücülerden 90’ının sürat yaptığı, 24’nün alkollü araç kullandığı belirtilmişti. Çeşitli nedenlerden dolayı 24 araç trafikten men edilmişti.

Böylelikle son 2 günde rapor edilen sürücü sayısı 607’ye çıkarken, Polis Basın Subaylığı denetimlerin trafik kazalarının oluşumundaki etkenlerin başında gelen süratli ve alkollü içki tesiri altında araç kullanılmasının önüne geçebilmek için yapıldığını ve kontrollerin süreceğini bildirdi.