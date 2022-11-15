Ahlam’ın itirafı

Taksim İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandı.

Teröristin sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Detaylar ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısının detayları ortaya çıkmaya başladı. Bombayı koyan 23 yaşındaki Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir, eyleme nasıl hazırladığını anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri yaklaşık bin 200 kamera kaydını inceledi. Görüntülerde kadının olay yerine taksiyle gittiği belirlendi. Olay yerinden kaçtıktan sonra yine taksiye binerek Esenler'e gittiği tespit edildi. Esenler'den ise Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir adrese gittiği anlaşıldı.

Para ve altın bulundu

Polis ekipleri, şüphelinin olabileceği bazı adresleri tespit edince operasyon startı verildi. Özel Harekat ve TEM operasyon timi eşliğinde 21 adrese baskın düzenlendi. Bombayı olay yerine koyan Ahlam Albashir kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 46 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli kadının adresinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve altın ele geçirildi. Operasyon düzenlenen başka bir evde ise tabanca bulundu.

Suriye uyruklu saldırgan, polis sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütleri tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini, kaçak yollarla eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Talimat gelince…

Terör örgütünün Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem için talimat aldığını öne sürdü. Patlama sonrasında yaşanan panik sırasında İstiklal Caddesi’nden koşarak uzaklaştığı görüntüler ortaya çıkan şüphelinin, Taksim’e ulaştığında elinde bomba olmadığı, patlayıcı bulunan bombayı başka birinden aldığı da iddia edildi.

Emniyet geriye doğru yaptığı incelemede zaman ayarlı bombanın olduğu paketi Taksim’de bir erkekten alan Albashir’in olay yerine gidip yaklaşık 40 dakika burada bombayla birlikte beklediği, sık sık telefonla konuştuğu ardından da paketi oturduğu yere bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

Yunanistan'a kaçacaktı

Yakalanan şüphelinin evinde bulunan altın ve paraların ardındaki sır da ortaya çıktı. İddiaya göre Ahlam Albasir, terör örgütünden Küçükçekmece'deki evde bir süre saklanması daha sonra ise kaçak yollarla Yunanistan'a geçmesi talimatı aldı.

Evinde bulunan para ve altınları da Yunanistan'da yeni bir yaşam için kullanacaktı. Ancak emniyet istihbaratın edindiği bilgiye göre terör örgütünün Ahlam Albasir'i Yunanistan yolunda ortadan kaldırmayı planladığı belirtildi.

Karı-koca görünümünde gizlenmişler

Yakalanan kadın teröristin dört ay önce Türkiye’ye Afrin'den kaçak yollarla geldikten sonra Esenler'de bir evde saklandığı öğrenildi. Esenler'de kaldığı adresin ise terör örgütü PKK bağlantılı bir kişinin ikamet ettiği belirtildi.



Tekstil atölyesinde çalışmış

Kadın terörist Ahlam Albasir'i evinde saklayan kişilerin talimatı PKK'dan aldığı öne sürüldü. İddiaya göre, terör örgütünün “Size bir kadın ve erkek göndereceğiz. Karı-koca görünümünde olacaklar” dedikleri belirtildi. Kadın teröristin, yakalanan erkekle birlikte dikkat çekmemek için Esenler'de bir tekstil atölyesinde çalıştığı da öğrenildi.

Bombayı veren kişi firari

Bombayı Albasir’e veren ve olaydan sonra Esenler’den birlikte Küçükçekmece’ye geçen erkek kişinin, kadını buradaki eve bıraktıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi. Kaçan bu kişinin tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polisin olayla ilgili çok yönlü çalışma yaptığı belirtilirken, biri çocuk 6 kişinin ölümüne neden olan patlayıcının TNT olduğu öğrenildi. Zaman ayarlı bombanın nasıl elde edildiği araştırılırken, patlayıcının daha fazla kişiye zarar vermesi için bilye ve metal parçalarıyla desteklendiği belirtildi.

Meydana gelen saldırıda 6 kişi ölmüş, 81 kişi de yaralanmıştı.