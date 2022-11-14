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Ailesi endişeli

Polis, Paşaköy’deki evinden çıkan ve dönmeyen 16 yaşındaki Canev’i arıyor

Ailesi endişeli

Paşaköylü 16 yaşındaki Yaren Canev Şengül’ün kayıp olduğu bildirildi. Şengül’ün evinden ayrıldığı ve geri dönmediği belirtildi. 
Kayıp duyurusu yapan polis, Şengül’ün 12 Kasım 2022 tarihinde Paşaköy’deki evinden ayrıldığını ve geri dönmediğini belirtirken, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi. 
 

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Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022, 10:43
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