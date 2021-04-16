Öncelik pandemi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, hükümet protokolünde erken seçim tarihinin ekim olarak belirlendiğini ancak pandemi şartları nedeniyle Nisan 2022’de yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Sucuoğlu, pandemi nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçildiğini, erken seçimin ülkeye en az 4 ay kaybettireceğini belirterek, “Mecburiyetten dolayı Nisan 2022’de yapılacak olması doğru bir karardır” dedi.

Sucuoğlu, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, hükümet ortaklarının 2021 yılı Ekim ayında yapılması planlanan erken seçim için 3 Nisan 2022 tarihini önermesini değerlendirdi.

Sucuoğlu, seçimin ertelenmesini mecburiyeti doğduğu için bu tarihin doğru olduğunu söyledi.

Muhalefet partilerinin önerdiği 29 Ağustos 2021 tarihin ise ülkenin geçtiği durum açısından makul olmadığını ifade eden Sucuoğlu, şunları söyledi:

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz; bir taraftan vaka sayılarının artması, ekonomik sıkıntılar, özel sektörün içerisinde bulunduğu durum ortadayken, seçime gitmek kayıp olur.

Bir erken seçim demek en az 4 ay boyunca bu ülkede yaprak kımıldamaması anlamına geliyor.



Bu kadar sıkıntı varken, sektörler dibe vurmuşken, seçime gidilirse ülke için iyi olmaz.Hükümet protokolünde ekimde erken seçim olması öngörülmüştü. Çünkü ekimde bir düzelme olacağı düşünülmüştü ancak sıkıntılar devam ediyor.Bu kadar sorunun arasında seçime gidilmesi halinde partiler işlevselliğini kaybedecek.Çünkü herkes sahada olacak, seçime odaklanacak ekonomi ve diğer sorunlar ister istemez ihmal edilecek.Seçimin 2022 yılı Nisan ayına ertelenmesi bu açından değerlendirilmelidir. Eğer ara seçim olmasaydı süreç 2023 yılı Nisan ayına kadar giderdi.Halkın derdi geçim ve sağlıktır. Bu koşullarda seçime katılım nasıl olur, nasıl bir durum ortaya çıkar bilemiyoruz.Tüm şartları üst üste koyduğumuzda mecburiyetten dolayı seçimin 2022 Nisan ayında yapılması doğrudur.Milletvekili Sucuoğlu, bir soru üzerine UBP Genel Başkanlığı’na yeniden aday olacağını ifade etti.