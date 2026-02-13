Öncelik yatırımlar

Hükümet ortaklarıyla birlikte Ankara’ya giden Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşerek tüm konuları masaya yatırdı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Ankara’daki görüşmede öncelikle 2026 yılında gerçekleşecek yatırım projeleri ele alındı.

Türkiye’nin, yıl içinde Kuzey Kıbrıs’a yönelik ekonomik ve mali yardımların detayları üzerinde duruldu.

Yargı reformu, yerel ve genel seçimlerin de Ankara’daki görüşmede gündeme geldiği öğrenildi. Başbakan Ünal Üstel’in ‘karma oy sisteminin kaldırılması’ şartıyla genel seçimlerin Ocak 2027 yerine, yerel seçimlerle birlikte Kasım 2026’da yapılmasına ilişkin bir görüş ortaya koyduğu öğrenildi.

Önemli değerlendirmeler yapıldı

Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Yılmaz, son derece faydalı bir görüşme olduğunu ifade etti.

Ekonomik Mali İşbirliği Protokolü kapsamında önemli değerlendirmeler yaptıklarını belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Bizim amacımız açık ve nettir. Biz, KKTC'yi çok daha müreffeh, güçlü yarınlara taşımak istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, fiziki ve teknolojik altyapıdan üniversitelere, AR-GE'den bilişim vadisi vizyonlarına varıncaya kadar KKTC'yi Doğu Akdeniz'in ekonomik, sosyal olarak parlayan bir yıldızı olarak geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir. Amacımız KKTC'nin kendine yetebilen, küresel şartlarla uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla yoluna devam etmesidir. Bu çerçevede önümüzdeki dönem özellikle girişimcilere, kadınlara, gençlere, üreticiye, çiftçiye dönük neler yapabiliriz, bunları birlikte istişare ediyoruz. Bizim bütün bu çalışmalarda ana yaklaşımımız insan odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmadır."

KKTC'yi ziyaret edecek

Ramazan ayında KKTC'yi ziyaret etmeyi planladığını belirten Yılmaz, "Her görüşmemizde bu konuları ele alıyoruz. En geç mart sonu bu çalışmaları sonlandıracağımızı ve yeni bir ekonomik, iktisadi, mali işbirliği çerçevesi oluşturacağımızı ifade edebiliriz. Öyle bir takvimle hareket ediyoruz. Dolayısıyla mart sonuna kadar bir çerçeveyi karşılıklı olarak şekillendirdiğimizde rahatlıkla yolumuza kesintisiz bir şekilde devam etmiş olacağız." dedi.

Adanın gerçeklerini herkesin görmesi lazım

Ana vatan ve garantör ülke olarak, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk'ünün haklarını, hukukunu her zeminde, her platformda en güçlü, en etkili şekilde savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

" Bir çözüm aranacaksa, bu çözüm adadaki gerçeklikler üzerine inşa edilen bir çözüm olmak durumundadır. Bu noktada Rum kesiminin çözümden yana olmayan, hiçbir zaman çözüme taraf olmayan yaklaşımını da hepimiz biliyoruz ve defalarca da bu test edildi, görüldü. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde de biz bu gerçekler üzerine bina edilmiş bir yaklaşımla KKTC'nin haklarını, egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026, 09:56