Önemli gelişme

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kosova’da 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen uluslararası halk dansları festivaline katıldı.

Verilen bilgiye göre, CIOFF N’Karadak Krisin Tupanat International Folklore Festival of Dance and Rites’te İskele ekibinin Kuzey Kıbrıs olarak anons edildiği belirtildi.

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni; İskele Belediyesi Kültür & Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, festivalde uluslararası halk dansları festivali düzenleyicisi CIOFF’un yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Kosova’da bir dizi temaslarda da bulunduktan sonra yurda dönen İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa, katıldıkları festivalde KKTC ve Kıbrıs Türk Halk Danslarını başarıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun başarılarının tesadüf olmadığına da dikkat çeken Kadirağa, bu başarının ise disiplinli ve özverili çalışmanın ürünü olduğuna dikkat çekti. Özlem Kadirağa, kendilerine inanan ve her zaman yanlarında olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Belediyesi Meclis Üyelerine şahsı ve ekibi adına teşekkürlerini sundu.





Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023, 10:03