Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi’nin 2 günlük toplantı sonrasında 2 Ekim’e kadar yeniden tatile çıkması vatandaşlardan tepki gördü. Diyalog’a konuşan vatandaşlar “şimdi tatil zamanı değil, icraat zamanıdır. Sorunların çözümü konusunda karar üretmelerini bekliyoruz” dedi.

Ne dediler?...

Göral Oylum

“Meclis iki kez olağanüstü toplanıp tekrar tatile girdi. Bu durum böylesi bir zamanda kabul edilir değildir. Halk için hiçbir çalışma yapmıyorlar. KKTC Cumhuriyet Meclisi son yıllarda verimli çalışmalar yapamıyor. Beklentimiz halk için çalışmalarıydı. Gereksiz kararlar alarak memurun çalışma saatlerini değişiyorlar başka da bir iş yapmıyorlar.”

Ali Yenilmez

“Cumhuriyet Meclisi iki gün olağanüstü toplanıp yeniden tatile çıktı. Ülkede bu kadar sıkıntı varken meclisin tatilde olması yanlıştır. Böylesi bir durumda çalışmaları gerekirken tatil yapıyorlar. Meclis özellikle son yıllarda bir şeyler üretmeye çalışıyor ancak hepsi askıda kalıyor. Beklentimiz halkın yararına çalışmalarıdır.”

Teğmeç Gürkan

“Meclis iki gün olağanüstü toplantı ardından yeniden tatile çıktı. Meclisin toplanıp toplanmaması çok önemli değil çünkü yaptıkları bir iş yoktur. Memleketin sorunlarına dokunamadıktan sonra toplansalar da toplanmasalar da önem arz etmiyor. Beklentimiz halkın ekonomik refahını sağlayacak kararları alabilmeleri ve halkın sorunlarıyla ilgilenmeleriydi ancak kendi sorunlarıyla uğraşmaktan halkın sorunlarıyla uğraşamıyorlar. Her meclis toplantısında bir kavga bir bağırma o yüzden toplanıp toplanmamaları çok da önemli değil. Meclis son yıllarda verimli çalışmalar yapamıyor.”

Mustafa Kemal Meraklı

“Meclis iki kez olağanüstü toplanarak tekrardan tatile girdi. Bir dönüm bostan yan gel yat Osman. Memlekette bu kadar sıkıntı tatilde olmaları doğru değildir. Tatil dediğin 10-15 gün sürecek ve tekrardan işinin başına döneceksin. Üç aydan fazla süren bir meclis tatili doğru değildir. Cumhuriyet meclisi bir zamanlar verimli çalışmalar yapıyordu ancak Coronavirüs salgınında sonra her şeyden vazgeçildi. Beklentimiz meclisin ülke sorunlarına değinmesi ve sorunları çözmek için çalışmalarına ara vermeden devam etmesiydi.”

Orkan Çarkan

“Meclis olsa ne olmasa ne? Siyasetle ilgilenmiyorum. Sövsem beni içeriye atacaklar o yüzden biz siyaseti bıraktık ve geçim derdine düştük. Son yıllarda meclisin verimli çalışmalar yaptığını düşünmüyorum. Meclis toplanıyor dağılıyor ve halkın yararına bir çalışma göremiyoruz. Kendi maaşları ile kendi günlerini nasıl düşünecekler diye çalışıyorlar.”

Murat Çağlin

“Memleket tatil bölgesi olduğu için siyasiler de tatilde ve işe fırsat bulamıyorlar. Tatile karşı değilim ancak memlekette bu kadar sorun varken meclisin tatilde olması sıkıntılı bir durumdur. Meclis ne başında ne şimdi halkın yararına olan çalışmalar yapıyor ne de ileride halkın yararına çalışmalar yapabilecektir. Bu ülkede artık bir beklentim kalmamıştır.”

Mehmet Özkalpli

“Meclis iki olağanüstü toplantı sonrasında yeniden tatile girdi ve bu ülkenin bu kadar sorunları varken meclisin tatilde olması doğru bir yaklaşım değildir. Zaten meclise gittikleri zaman da çalışmayarak tatil yapanlar bir de üzerine yaz tatili yapıyorlar. Beklentimiz halkın sorunlarına çözüm üretmeleri yönümdedir.”