İşte tanınma, boşanmalarla ‘dünya rekoru’

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta bin 200 evlenmeye karşılık, bin 60 boşanmanın gerçekleştiği ve bunun bir ‘dünya rekoru’ olduğu ortaya çıktı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Güney Kıbrıs’ta boşanma oranları yüzde 30 civarlarında. İstatistiklere göre; Güney Kıbrıs’ta 7 bin 846 evlenmeye karşılık 2 bin 308 boşanma oldu.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde en yüksek boşanma oranı ise yüzde 87 ile Lüksemburg’ta. Bunu yüzde 65 ile İspanya izliyor. Boşanmaların en az olduğu ülke ise Hindistan. Bu ülkede boşanma oranının yüzde bir olduğu belirtilirken, Şili’de yüzde 3 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ise boşanma oranının yüzde 22 olduğu kaydedildi.

Ülkelere göre boşanma oranları şöyle:

Güney Kıbrıs

Evlenme: 7 bin 846 evlenme

Boşanma: 2308 boşanma

Lüksemburg'daki boşanma oranı: yüzde 87

Lüksemburg, her iki tarafın da 21 yaşın üzerinde ve en az 2 yıl evli olunması koşuluyla boşanmanın gerçekleşmesine izin verir.

İspanya'daki boşanma oranı: yüzde 65

Fransa'daki boşanma oranı: yüzde 55

Rusya'daki boşanma oranı: yüzde 51

ABD’deki boşanma oranı: yüzde 46

Almanya'daki boşanma oranı: yüzde 44

Birleşik Krallık'taki boşanma oranı: yüzde 42

Yeni Zelanda'daki boşanma oranı: yüzde 42

Yeni Zelanda'daki boşanma oranı: yüzde 42

Avustralya'daki boşanma oranı: yüzde 38

Kanada'daki boşanma oranı: yüzde 38

En az boşanma oranı olan ülkeler

Türkiye'deki boşanma oranı: yüzde 22

İran'daki boşanma oranı: yüzde 22

Kolombiya'daki boşanma oranı: yüzde 9

Şili'deki boşanma oranı: yüzde 3

Hindistan'daki boşanma oranı: yüzde 1

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023, 10:08