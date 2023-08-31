İşte tanınma, boşanmalarla ‘dünya rekoru’

Suna ERDEN
Kuzey Kıbrıs’ta bin 200 evlenmeye karşılık, bin 60 boşanmanın gerçekleştiği ve bunun bir ‘dünya rekoru’ olduğu ortaya çıktı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Güney Kıbrıs’ta boşanma oranları yüzde 30 civarlarında. İstatistiklere göre; Güney Kıbrıs’ta 7 bin 846 evlenmeye karşılık 2 bin 308 boşanma oldu.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde en yüksek boşanma oranı ise yüzde 87 ile Lüksemburg’ta. Bunu yüzde 65 ile İspanya izliyor. Boşanmaların en az olduğu ülke ise Hindistan. Bu ülkede boşanma oranının yüzde bir olduğu belirtilirken, Şili’de yüzde 3 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ise boşanma oranının yüzde 22 olduğu kaydedildi.
Ülkelere göre boşanma oranları şöyle:
Güney Kıbrıs
Evlenme: 7 bin 846 evlenme
Boşanma: 2308 boşanma
Lüksemburg'daki boşanma oranı: yüzde 87
Lüksemburg, her iki tarafın da 21 yaşın üzerinde ve en az 2 yıl evli olunması koşuluyla boşanmanın gerçekleşmesine izin verir.
İspanya'daki boşanma oranı: yüzde 65
Fransa'daki boşanma oranı: yüzde 55
Rusya'daki boşanma oranı: yüzde 51
ABD’deki boşanma oranı: yüzde 46
Almanya'daki boşanma oranı: yüzde 44
Birleşik Krallık'taki boşanma oranı: yüzde 42
Yeni Zelanda'daki boşanma oranı: yüzde 42
Yeni Zelanda'daki boşanma oranı: yüzde 42
Avustralya'daki boşanma oranı: yüzde 38
Kanada'daki boşanma oranı: yüzde 38
En az boşanma oranı olan ülkeler
Türkiye'deki boşanma oranı: yüzde 22
İran'daki boşanma oranı: yüzde 22
Kolombiya'daki boşanma oranı: yüzde 9
Şili'deki boşanma oranı: yüzde 3
Hindistan'daki boşanma oranı: yüzde 1
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