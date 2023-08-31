Lefke’de dün öğle saatlerinde yüksek gerilim hattının kopması sonucu yangın çıktı. Kopan elektrik tellerinden etrafa yayılan kıvılcımların kuru otlara temas etmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucu ağaçlar zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 13.50 sıralarında, Mehmet Behaettin Sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattının kopmasıyla yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis açıklamasında çıkan yangın sonucu iki dönüm arazide bulunan kuru otlar ile dört meyve ağacı, bir Cemile çiçeği, dört zeytin ağacı ve bir çam ağacı yanarak zarar gördü.

Gazimağusa’da da yangın çıktı

Bu arada Gazimağusa bölgesinde de yüksek gerilim hattının kopması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, küçük çapta hasar meydana geldiği belirtildi. Polisin her iki yangınla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

