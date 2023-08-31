Güney Kıbrıs AB’nin belası

ELAM terör örgütü militanlarının EDEK ve DİSİ destekli ırkçı saldırıları devam ediyor. Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı Baf’ın Hloraka köyünde ikinci kez maskeli eylem düzenleyen faşistler, çok sayıda araca ve mülteciye zarar verdi.

Rum polisi yoğun güvenlik önlemine karşın bu faşist saldırıyı önleyemediği iddia edildi.

Alithia gazetesine göre; Pazartesi gecesi de Rum polisinin yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, 200’den fazla maskeli Rum Hloraka’ya girerek, bir gece önce uğradıkları Molotof kokteylli saldırıları protesto için yürüyüş yapan Suriyelilere saldırdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru ve Adalet Bakanı Anna Prokopiu’yu dün gece Saray’a çağırarak Hloraka’da olup bitenler hakkında bilgi aldığına işaret eden Rum gazeteleri Hloraka’da cereyan edenlerle ilgili haberlerini manşetten ya da birinci sayfalarından okurlarına aktardı.

Alithia’ “Pandora’nın Kutusu Açıldı… 200’den Fazla Maskeli Hloraka’da İkici Gece Olay Çıkardı” başlıklı haberinde pazartesi geceki olaylar sırasında bir polis memurunun, eline Molotof kokteyli çarpması sonucu yaralandığını, 2’nci derece yanıklar yüzünden kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi edildiğini yazdı.

Gazete Rum polisinin yeni saldırı ile ilgili gördüğü 23 kişiyi tutukladığını, bunlardan 16’sı hakkında mahkemeden 8’er gün tutukluluk emri alındığını yazdı. Rum Adalet Bakanı ve Polis Genel Müdürü ile yapılan toplantıya Suriyelilerin sözcüsü olarak katılan 47 yaşındaki Suriyeliye de "farklı suçlardan kelepçe takıldığını” yazdı.



Polis açıklama yaptı

Habere göre Baf Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mihalis Nikolau, pazartesi gecesi meydana gelen olaylarla ilgili ilk etapta 8 Rum, 12 Suriyeli ve bir Yunan toplam 21 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan 17 yaşındaki bir Rum, aleyhine dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.

Tutuklanan Suriye uyruklulardan 4’ünün arabada olup olaylara karışmamakla birlikte, başka suçlardan tutuklandığını, aleyhlerine dava okunup serbest bırakılacaklarını söyleyen Nikolau bunlardan 47 yaşındaki kişinin polise muhalefet ve görevini yapmasını engellemekten, 27 ve 34 yaşındakilerin topluma kaygı yaratmaktan, 24 yaşındakinin de bıçak taşımaktan tutuklandığını söyledi.

Nikolau 47 yaşındaki Suriyelinin, “inşaatlardan alet çalmak” suçlamasıyla daha önce tutuklanacağını ancak Polis Genel Müdürü ve Adalet Bakanı ile yapılan toplantıya katılacağı gerekçesiyle tutuklanmadığını anlattı.

Suriyeli sözcünün, uğradıkları saldırılarla ilgili Rum yönetiminden tatmin edici cevap almazlarsa Baf’a dönecekleri yolundaki açıklamasının yoğun tepki aldığını ve pazar gecesi kullandığı aracın maskeli kişiler tarafından yakıldığını da açıklayan Nikolau aynı kişi hakkında aile için şiddet suçlaması da olduğunu söyledi.



Foto: Hloraka

