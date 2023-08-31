Büyük Zafer kutlandı

Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ortaköy askeri Gazinosu’nda gerçekleştirilen tebrik kabulüne ardından da Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı.

Başbakanlık açıklamasına göre, Üstel, tebrik kabulünde TC'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KTBK Komutanı Sebahattin Kılıç ile bir araya geldi.

Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlandığı mesajda; “Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın şan ve şerefle taçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl dönümünü büyük bir onurla kutluyoruz.

Türk Milletinin olağanüstü cesaretini, birliğini ve gücünü tüm dünyaya göstermiş olması açısından büyük bir öneme sahip olan bu şanlı mücadele, o dönemde baskı altında yaşamak zorunda bırakılan bütün mazlum milletlerin özgürlük mücadelesine de ilham kaynağı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Üstel, şunları belirtti:

“Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazandığı zaferin ardından zorlu yaşam koşullarına, uzun yıllar birbiri ardına devam eden savaşların yarattığı maddi ve manevi kayıplara rağmen yılmadan usanmadan çalışmış ve parçalanmış bir ülkeyi sıfırdan ayağa kaldırarak onurla yaşam hakkını ve özgürlüğünü elde etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, bu zaferle kazandığı özgüven ve azmiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda güçlü adımlarla ilerlemeye devam etmiş, büyük bir yol kat ederek bugünün refah seviyesi yüksek, her alanda dünya devletleri ile rekabet edebilen güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti konumuna gelmeyi başarmıştır.

Türk Milletinin hangi zorluklara göğüs gererek bugünlere geldiğinin hatırlanması ve genç nesillere aktarılması sorumluğumuzun bilinciyle;

Bu anlamlı günde, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükranlarımızı sunuyor, canlarını vatan uğrunda feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

Elçilikte resepsiyon verildi

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde resepsiyon verildi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin F. Şefik, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri yetkililerle diğer davetliler katıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KTBK Komutanı Kılınç’ın tebrik kabulünün ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başlayan etkinlikte TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış temsilciliklere gönderdiği mesaj okundu.

Büyükelçi Feyzioğlu’nun konuşmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası müzik dinletisi sundu.

