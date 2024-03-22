Erken seçim çağrısı yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette derin bir yoksullaşma yaşandığına işaret ederek, “Biz, bunca yıldır verdiğimiz varoluş mücadelesini, birileri gelsin de bu memleketi yolsuzlukla, yoksullukla anılan bir yere çevirsin diye vermedik.” dedi.

Verilen bilgiye göre, Erhürman Kıbrıs Türk Emekliler Derneğini ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Erhürman’a, milletvekilleri Filiz Besim ve Fide Kürşat eşlik etti.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği bünyesinde açılan “60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezini” de ziyaret eden Erhüman, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezinde emeklilerle bir araya gelen Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, ülkedeki sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Yaptığı konuşmada, “Bu halkın gailesini çekmeyenlere, artık net bir cevap vermemiz lazım” diyen Erhürman, bu zihniyetin, ülkede yeri olmadığını söyledi.

Gençlerin, çocukların gözlerini göç yollarına diktiğini ifade eden Erhürman, umudun yitirilmemesi çağrısında bulunarak, ülkenin hep birlikte yönetileceği mesajı verdi.

“2024 yılı muhakkak erken seçim yılı olmalı”

Öte yandan Erhürman katıldığı bir programda, ülkede yaşanan bazı sorunlara işaret ederek, “çözümün, ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyetin gitmesi olduğunu” söyledi. Erhürman, 2024 yılının erken seçim yılı olması gerektiğini vurgulayarak, “bunun artık bir var oluş meselesi olduğunu” belirtti.

Erhürman, yükseköğretim alanında yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunarak, ortada polisin müdahale ettiği bir durum olduğunu, üniversitenin sahibinin başvurusu üzerine başlayan bir polis soruşturması olduğunu belirtti.

Erhürman, “tüm yükseköğretim alanını polisin temizleyemeyeceğini” söyleyerek, “polis bunu tek başına yapamaz. Polis olaya girdikten sonra siyasetçinin görevi, polisin ve başsavcılığın görevini en bağımsız şekilde yapmasını sağlamaktan başka bir şey değil” dedi.

Bugüne kadar 36 tane üniversiteye “açma ön izni” verildiğini belirten Erhürman, ülkede faal 23 üniversitenin bulunduğunu söyledi. Ülkede yükseköğretim kurumları sayısının şu anda 39’a çıktığını belirten Erhürman, söz konusu soruşturmalar başlamadan önce de Meclis’te yükseköğretimle ilgili birçok konuşma yaptıklarını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “2024 yılının muhakkak seçim yılı olması gerektiğini” vurgulayarak, “Daha ne olmasını bekliyoruz? Bu ülke yönetilmiyor demek için neyi bekliyoruz? İnsanlar seçim değil de böyle mi olsun istiyor? İşler yolunda gitmiyorsa, yönettiğini iddia edenleri değiştirmek için yapılan şey, seçimdir” dedi.

