Öneri listesi hazırlandı

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, tüm sektörlere finansal anlamda rahatlama getirecek bir önlemler paketi üzerinde ivedi olarak çalışılması ve paketin acilen devreye alınması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı ziyaret ettiklerini belirten Arhun, bu ziyaretlerde, Körfez Savaşı dolayısıyla özel sektörün zor günler yaşamaya başladığını ve ivedi tedbir alınması gerektiğini aktardıklarını ifade etti.

Sendika tarafından hazırlanan ve önlemler içeren raporun Hasipoğlu ve Berova’ya sunulduğunu kaydeden Arhun, önerileri kamuoyu ile de paylaştı.

Öneriler

-KKTC’nin yabancılar için güvenli bir liman olduğunu vurgulayan kampanya ve lobi çalışması yapılması.

-Ekonomik darboğazda özel sektörün zararını azaltmak için ortak komite kurulması ve 30 gün içinde adım atılması.

-Turizmde teşvik primlerinin yerli turistleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi.

-İthal ürün vergilerinin FOB değere göre belirlenmesi.

-İş araçları ithalat vergilerinin düşürülmesi ve filoların yenilenmesine destek verilmesi.

-İş araçları seyrüsefer ücretlerinin sivil araçların yarısına düşürülmesi.

-Tüm sektörler için finansal rahatlama paketi hazırlanması.

-Vade uzatma ve döviz kredilerinde kur imtiyazı sağlanması.

-KGF destekli faiz desteği verilmesi.

-Çek ve piyasa taahhütleri için erteleme veya kredi destekli ödeme imkânı sağlanması.

-Kredi yeniden yapılandırma kolaylıklarının getirilmesi.

-Çalışanlar için yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteği sağlanması.

-Daha az etkilenen sektörlere en az yüzde 70 oranında kademeli destek verilmesi.

-Temel tüketim ürünlerinde sıfır KDV uygulanan listenin genişletilmesi.

-Üretim ve turizm sektörlerine özel elektrik tarifesi uygulanması.

-Gıda, akaryakıt, elektrik ve su gibi kalemlerde vergi ve KDV’nin sıfırlanması.

-Hayat pahalılığı artışının maaşlara yansımasının sınırlandırılması.

-Asgari ücret artışının temel gıda fiyatlarına göre belirlenmesi ve brüt bin Euro’yu aşmaması.

-Yabancı çalışanlar için asgari ücretin yüzde 25 daha düşük uygulanması.

