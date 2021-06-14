Kuzeyde 17, güneyde 33 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 6 bin 534 test yapıldı, 14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 33 kişi taburcu edildi. Kuzeyde toplam test sayısı 1 milyon 323 bin 279’a çıktı.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 43 bin 151 test neticesinde 33 yeni vaka belirlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken, 1 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 14 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 1 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;

Lefkoşa: Marmara-1

Girne: Girne Merkez-8 / Karaoğlanoğlu-3



Lefke: Lefke Merkez-2

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1 milyon 323 bin 279, toplam vaka sayısı 7 bin 560, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7 bin 288, tedavisi devam eden vaka sayısı 238, pandemi merkezindeki hasta sayısı 26, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 210, toplam kaybedilen hasta sayısı 34, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 232

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 328

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3483

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.41

Güneyde can kaybı yok

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 43 bin 151 test neticesinde 33 yeni vaka belirlendi. Dün can kaybı olmazken toplam vaka sayısı 73 bin 190’a yükseldi.