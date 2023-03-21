‘Önlem alınmalı’

Esengül AYKAÇ

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy sakinleri başıboş köpeklerden şikayetçi. Başıboş köpeklerin çocuklara saldırdığını ve sokağa çıkmaya korktuklarını söyleyen Minareliköy sakinleri bu duruma acil çözüm bulunmasını istiyor. Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de “Hayvanları besleyip sokağa atıyorlari artık yetişemiyoruz “dedi. Karavezirler, Hayvan Refah Yasası Tüzüğü’nü hazırladıklarını bu sayede sokak köpeklerine çip takacaklarını söyledi.

Minareliköy sakinleri endişeli

Minareli Köy sakinlerinden Mahmut Cansever isimli vatandaş, köylerinde sahipsiz 10-15 köpeğin bulunduğunu söyledi. Köpeklerin köy halkına saldırdığını ifade eden Mahmut Cansever “Köyümüzü sahipsiz 10-15 tane sahipsiz köpek bastı. Bu köpekler çocuklara ve arabalara saldırıyor. Köpekler evlerimizin içerisinde dahi girmeye başladı ve bu konuda oldukça endişeliyiz. Sahipsiz köpeklerin aşıları yok, yarın öbür gün çocuklarımızı ısırdığında ne yapacağız?” dedi.

Karevezirler: Hayvanlara çip taktıracağız

Konu hakkında Diyalog’a açıklama yapan Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise şu şekilde konuştu: “Belediyemize gelen bu tarz şikayetler konusunda gereğini yapıyoruz ve hayvanları topluyoruz. Sürekli belediyemize bu tarz şikayetler ile gelen vatandaşlarımız için Hayvan Refah Yasası Tüzüğü’nü hazırlayacağız. Bu sayede sokak hayvanlara çip taktıracağız. Şu ana kadar kimseye söylemedik ama 400’e yakın hayvanı kısırlaştırdık. Hayvanları besleyip sokağa atıyorlar ve artık yetişemiyoruz. Minareliköy sakinlerinin bize şikayeti geldi ve bizler 10-15 gün önce birçok köpeği aldırdık.”