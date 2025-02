Orası Avrupa

Ömer KADİROĞLU

Kara sınır kapılarından güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısındaki artışın nedeni merak uyandırıyor. Vatandaşlar; güneye geçişin sadece ucuzluk olmadığını belirterek, diğer nedenleri de gündeme getiriyor. Buna göre; kimisi eski köyünü görmeye, kimisi gezmeye gidiyor. Şans oyunları için güneye geçenler de oluyor. Alış-veriş konusunda ise sadece et fiyatlarının değil, çok sayıda ürünün kuzeyden daha ucuz olduğu belirtiliyor.

“Güneye geçtiğimizde kendimizi bir Avrupa ülkesinde hissediyoruz” diyen vatandaşlar, yolların güvenliğinden ve temizliğinden, ayrıca sürücülerin trafik kurallarına uymasından söz ediyor. Vatandaşlar, güneydeki çevre düzenlemesi ve aydınlatmanın kuzeyden çok daha iyi düzeyde olduğunu belirterek “Bizdekiler bunu örnek almalı” diyor.

Ne dediler?..

Erdinç Erdenay

“Kapılar açıldıktan bu yana köyüm olan Siligu’yu görmeye gittim. Şimdilerde de ara sıra eşimle oraya gider gezeriz. Bazen de bizde pahalı, orada ise ucuz olan ürünlerden alışveriş yapıyoruz. Rum tarafında bir sistem var ve piyasa sürekli denetleniyor. Bizde ise ne bir denetim ne bir sistem vardır. Rum tarafında bir hata yaptığınız zaman cezanız neyse çekersiniz ancak bizde bakan, milletvekili tanıdıklarla işlerini çözmeye çalışıyorlar.”

Mehmet Ustürk

“Kapılar açıldığından bu yana gezme amaçlı ve doğup büyüdüğüm köyümü görmek için gitmiştim. Şimdilerde de arada bir gidip alışveriş falan yapıyorum. Kuzeyle güney arasında bayağı bir fark vardır. Yollar, aydınlatma, fiyatlar ve daha birçok alanda bizden daha iyi durumdadırlar.”

Ali Halimoğlu

“Güneye değişiklik olsun diye çok sık olmamakla birlikte ayda bir veya 15 günde bir gidiyorum. Güneyde ucuz bir şey bulunca alıyorum. Güneyle kuzey arasında şu anda en büyük fark et fiyatlarıdır. Zaten fiyatlar dışında yollar, aydınlatma ve sistemli oluşları bizdeki durumla mukayese bile edilemeyecek kadar iyidir. Biz onlara yetişemeyiz çünkü güneyde yapılan tam yapılıyor bizde ise tam bir rezalet.”

Yusuf Öğretmenoğlu

“Sınır kapılarının açılması sonrasında güneye 2003 yılında bir müddet çalışmaya gittim ancak son zamanlarda pek gitmiyorum. Çünkü 60’ları, 63’leri, 58 ve 74’leri yaşadığım için pek güvenmiyorum. Güneye geçtiğimde bizden daha ucuz bir şey bulursam alıyorum ancak özel olarak alışveriş için gitmiyorum. Kuzeyle güney arasında ben pek bir fark görmüyorum. Güneyde trafik bizden biraz daha rahat olabilir ancak güneyde otobanlar dışındaki yollar bizdeki gibi kötü durumdadır.”

Bülent Erzeybek

“Sınır kapılarının açılmasından bu yana güneye; daha fazla gezmek zaman zaman da alışveriş yapmak için geçiyorum. Güneyde fiyatlarda istikrar, sistem farkı ve denetimlerin olması karşılığında kuzeyde bu saydıklarımın hiçbiri maalesef yoktur.”

Hasan Ruso

“Sınır kapılarının açılması ile birlikte güneye çok fazla gitmiyorum. Sadece kapılar yeni açıldığında kaldığım eski köyümü ziyaret etmek içim gittim. Güneyle kuzey arasındaki fark; trafik bizden daha düzenli, insanlar kurallara uyuyor ve aydınlatma çok iyi. Bizde ise her şey darmadağın ve insanlar kurallara uymuyor.”

Asım Özer

“Sınır kapıları açıldıktan bu yana ayda iki- üç kez geçiyorum ve marketlerle kıyafetlere bakıp alışveriş yapıyorum. Kuzeyle güney arasında benim en çok dikkatimi çeken; güneyde fiyatların en az üç yıldır sabit olması ve artmamasıdır. Et fiyatı bizden daha ucuzdur. Bizde çok ciddi bir pahalılık vardır. Fiyatlar dışında insanlarına da çok değer veriyor ve tarihi yaklaşan ürünleri satıştan çekerek halka satmıyor. Tüketiciye karşı daha saygılıdırlar. Orada güzel bir sistem ve insanları koruma durumları vardır.”

Şerife Hintçi

“Sınırlar açıldıktan bu yana güneye hiç geçmedim. Benim orada kaldığım köy şu anda askeri bir alan oldu ve köyümü de görmeye gitmedim. Güneyde fiyatlar bizden çok daha ucuz olduğu için alışveriş yapıyorum ancak kendim değil oraya gidecek olanlara ihtiyaçlarımı aldırtıyorum. Fırsat bulursam oraya gitmeyi istiyorum.”

Mehmet Pirgot

“Sınır kapılarının açılmasından bu yana güneye gidiyordum ancak buradaki şartlardan dolayı 12 yıl orada çalışmışlığım var. Şu anda da ayda bir ya da iki, ayda bir oraya gidiyorum ve 12 yıl çalışırken edindiğim arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Alışveriş kesinlikle yapmıyorum. Güneyde var olan kurallara herkes uyuyor ancak kuzeyde kurallara insanlar uymuyor. Güneyde sistem daha güzel işliyor.”

Ali Gürsoy

“Sınır kapılarının açılması ile birlikte çok sık olmasa da güneye geçiyorum. Arada sırada gidiyoruz o zamanlarda da amacımız gezmedir. Bizde pahalı orada ucuz olan şeyleri de gitmişken alıyoruz. Eskiden güney daha pahalı biz daha ucuzduk ancak şimdi çark tersine döndü. Oraya gittiğimizde imreniyor; ülkemize geldiğimiz zaman ise birçok sorunla mücadele ediyoruz.”

Selim Seymert

“Sınır kapılarının açılması sonrasında güneye çok nadir geçiyorum. Güneye sadece gezme amacıyla gidiyorum. Alışverişimi oradan yapmıyorum. Larnaka ve yakın zamanda Trodos’a gittim. Kuzeyle güney arasında çok fark vardır. Biz güneye göre daha pahalıyız. Güneyde yollar, aydınlatma ve çevre temizliği çok iyi ancak maalesef bizde durum böyle değildir.”

Hasan Hetay

“Sınır kapıları açıldıktan sonra güneye alışveriş için gidiyorum. Kuzey ile güney arasında çok fark vardır. Dövizdeki yükseliş nedeniyle güney bizden daha ucuz oldu. Güney kuzeye göre daha düzenli ve bunun yanında temiz ve insanlara büyük bir saygı var ancak bizim burada durum böyle değildir.”

Necla Kıraç

“Güneye çok seyrek gidiyorum. Ben oraya gittiğim zaman ucuz bir şey görürsem alıyorum ve gezme amaçlı da oraya gidiyorum. Güneyle kuzey arasında bayağı bir fark vardır. Hem fiyat olarak bizden daha ucuzdur hem de yolları, aydınlatmaları ve çevre düzenleri çok iyi.”

Yusuf Akınlar

“Zaman zaman gezmeye gidiyorum ancak alışveriş için güneye geçmiyorum. Güneyle kuzey arasında çok ciddi bir fark vardır. Dışarıya çıktığımız zaman burada ciddi bir kirlilik vardır ancak güney çok temiz. Yollarda denetim, yol güvenliği yok ancak güneyde yollar da yol güvenliği de çok iyi durumdadır. Ülkemiz çok güzel bir ülke ancak bu sorunlar giderilirse daha da güzel olacağız.”

Taner Samancıoğlu

“Güneye bir şeye ihtiyacımız oluyorsa geçiyoruz. Güneye geçtiğim zaman bize göre uygun olan ürünleri alıyorum. Fiyatlar kuzeye göre daha uygun. Ayrıca orada bir sistem var ancak bizde ne düzen var ne de sistem bulunuyor.”

Melek Gezdigeldi

“Güneyle kuzey arasında çok fark vardır. Güney çevre temizliği, insanlara saygı ve fiyatlar noktasında bizden çok daha iyi durumdadırlar ancak bizde bu saydıklarımın hiçbiri yoktur.”

Beygin Emin

“Güneye eskiden yaya olarak her hafta geçerdim ancak şu anda araçla geçmek büyük bir işkence olduğu için yine yürüyerek geçiyorum. Genelde evrak işlerim için gidiyorum arada bir de alışveriş yapıyorum. Güneyle kuzey arasında çok fark vardır. Düzen, sistem, trafik ve fiyat konusunda çok iyi durumdadırlar.”

Şeref Özkutlu

“ Kuzey ile güney arasında fiyat farkı ve kalite farkı vardır. Güneye geçtiğimizde orada düzen, temizlik ve işleyen bir sistem var ancak bizde bayağı eksiklerimiz var ve freni patlak kamyon gibi gidiyoruz.”

Ömer Hacıoğulları

“Güneye önemli bir işim olmadığı sürece pek gitmiyorum. Alışveriş yapmak için güneyi değil kuzeyi tercih ediyorum. Bir olaya hem ekonomik hem de sosyal boyutta bakmak lazım. Her ülkenin kendine göre bir yaşam şekli ve ekonomik durumuna göre her ülkenin farklı çevre düzenleri vardır ancak her şey de devlette biter. Devletin politikası varsa ve devlet gibi yönetiliyorsa orada güzellikler vardır. Adamızdaki nüfus artışının çok iyi bir şekilde kontrol edilmesi lazım çünkü hem güney hem de kuzey için bu çok çok önemlidir.”