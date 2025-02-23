Mecliste tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Kurucu Meclis Üyesi, eski Bakan ve Milletvekili Mehmet Altınay (79) dün son yolculuğuna uğurlandı. Altınay için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, Mehmet Altınay’ın ailesi, sevenleri ve bazı eski siyasiler ile bürokratlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, Mehmet Altınay’ın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Törende, aile adına Mehmet Altınay’ın oğlu Levent Altınay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Ziya Öztürkler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Altınay’ın ülkeye ve eğitime olan katkılarına vurgu yaparak, onun çalışkanlığı, akademik başarıları ve entelektüel birikimiyle toplum için önemli bir isim olduğunu ifade etti.

“Topluma büyük değerler katan bir devlet adamıydı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise konuşmasında, Mehmet Altınay’ın devlet adamı kimliğiyle topluma ve ülkeye büyük değerler kattığını dile getirdi.

Merhum Altınay’ın Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak ülkeye önemli katkılar sağladığına vurgu yapan Öztürkler, Altınay’ın özellikle eğitim camiasının ve toplumun sevgiyle andığı bir isim olduğunu ve ölçme değerlendirme sistemlerinden soru bankalarına, okul öncesi eğitimden teknolojinin eğitime entegrasyonuna kadar pek çok alanda değerli bir miras bıraktığını ifade etti.

“Babamızın değerleriyle yaşayacağız"

Mehmet Altınay’ın oğlu Levent Altınay ise konuşmasında bunun hayatındaki en zor konuşma olduğunu ifade etti.

Babasının kendisine toprak, emek ve değerler üzerine önemli bir ders verdiğini ifade eden Altınay, bu öğretiyle Altınay ailesi olarak ülkelerine ve toplumlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Babasına hitaben yaptığı konuşmada, her platformda ailesinin ve toplumunun gurur duyacağı şekilde hareket edeceğine söz veren Altınay, babasının mirasını yaşatmaya devam edeceklerini bir kez daha dile getirdi.

Konuşmaların ardından Altınay’ın naaşı önünde protokol sırasına göre saygı geçişi yapıldı.

Altınay, Beyarmudu’nda kılınan ikindi namazına müteakip toprağa verildi.

