İfadeye çağrıldı

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağrıldı.

İmamoğlu’nun üniversite diploması araştırılıyor. Diplomanın sahte olduğu iddialarıyla ilgili harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun üniversite eğitimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladığı ve daha sonra Türkiye’ye yatay geçiş yaptığı bilinmektedir.

Eğitim süreci

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ): İmamoğlu, Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra KKTC’de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne kayıt oldu.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ): DAÜ’deki kısa süreli eğitiminden sonra, İmamoğlu kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’ne aldırdı.

İstanbul Üniversitesi: KKTC’de iki yıl süren eğitimin ardından, İmamoğlu İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yaparak 1994 yılında mezun oldu.

Sahte diploma iddiaları ve soruşturma

İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin usulsüz olduğu ve diplomasının geçersiz olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Özellikle, yatay geçişin yapıldığı dönemde (1990 yılı) Girne Amerikan Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı ve bu nedenle geçişin yasal olmadığı öne sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YÖK tarafından hazırlanan ve diplomanın sahteliğine dair tespitler içeren raporun kendilerine ulaşmasının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat 2025 tarihinde savcılığa davet edildi.

İmamoğlu ve ailesinin açıklamaları

İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, yatay geçiş sürecinin yasal olduğunu ve o dönemde benzer şekilde yaklaşık 11 öğrencinin daha nakil yaptığını belirtti. Ayrıca, iddialarda adı geçen dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, İmamoğlu’nun babasını tanımadığını ve yatay geçiş sürecinde herhangi bir etkisinin olmadığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite eğitimi ve diplomasına ilişkin iddialar, başlatılan soruşturma kapsamında detaylı olarak inceleniyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025, 00:57