Görev polisin

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazaları ve sürücülerin işlediği suçların sayısı sürekli artıyor. Polisin cumartesi akşamı saat 22.00’de başlayıp, pazar sabahı 02.00’ye kadar devam eden trafik ve asayiş denetimlerinde 821 sürücüye ceza kesildi.

İşlenen suçların başında yine aşırı sürat ve alkol vardı. Polisin sıkı denetim yapması, huzur ve güvenlik endişesi yaşayan vatandaşları memnun etti.

Denetimler sırasında Girne’de 39, İskele’de 41, Gazimağusa’da 5 araç trafikten men edildi. Polis trafik suçlarının yanı sıra denetimler sırasında ülkede kaçak yaşayanları ve araçlarında uyuşturucu bulunanları gözaltına alarak karakola götürdü.

Tartışma konusu olan yapay zeka kameralarının devreye girmemesi ve son 2 yılda ceza puanlarının silinecek olması trafik suçlarının daha da artmasına yol açtı.

Denetimler 5 saat sürdü

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; denetimler, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanında 22.00-02.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik denetimlerinde 789 sürücü kontrol edildi; 258 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 5 araç trafikten men edildi.

Kaçaklar yakalandı

Girne’de ise eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar denetlendi. İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde 2 bin 680 sürücü kontrol edilirken, 292 sürücüye ceza yazıldı ve 39 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta denetimlerde eğlence mekanları, bahis evleri ve kahvehaneler kontrol edildi; ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde 784 sürücü kontrol edilirken, 79 sürücüye ceza uygulandı.

İskele’de denetimlerde ikamet izinsiz üç kişi ve ülkeye ithali yasak olan el dedektörü bulunduran bir kişi tutuklandı. Alkollü içki satış ruhsatı olmayan iki işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik denetimlerinde bin 110 sürücü kontrol edilirken, 192 sürücüye ceza yazıldı ve 41 araç trafikten men edildi.

Tüm ilçelerde işlenen toplam suç oranları şöyle;

* Yasal hız sınırını aşmak: 345

* Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 20

* Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 48

* Alkollü araç kullanmak: 31

* Sigortasız araç kullanmak: 32

* Emniyet kemeri takmamak: 14

* Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 26

* Sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak: 5

* Kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak: 3

* Koruyucu başlık takmamak (motosiklet): 1

* Diğer trafik suçları: 296.