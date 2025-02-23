Yoğun hazırlık var

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Cenevre’de 17-18 Mart’ta yapılacağı açıklanan gayrıresmi genişletilmiş Kıbrıs konferansı öncesinde yoğun hazırlık yaptıklarını belirterek “hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz”dedi.

Fileleftheros “Kıbrıs Sorunu: Tehditlerin Gölgesinde Randevu” başlıklı haberinde, Kombos’un, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’den çıkarılacak doğal gaz konusunda Mısır’la yaptığı anlaşmalara tepki gösteren Türkiye’ye cevap verdiğini yazdı.

Habere göre Kombos “Yoğun hazırlık yapıyor ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz. Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerin Güvenlik Konseyi’nin belirlediği çerçevede başlamasını umuyor.” ifadesini kullandı.

Gayrıresmi konferansın ne zaman gerçekleştirileceği sorusuna “17 ve 18 Mart tarihi var ancak BM’den resmi bilgilendirme bekliyoruz.” cevabını veren Kombos, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in önümüzdeki hafta ABD’ye gideceğini, bu çerçevede BM Genel Sekreteri ile görüşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Kombos, Yerapetridis ile perşembe günü telefon görüşmesi yaptıklarını da hatırlattı.

Türkiye’nin, doğal gaz konusunda Mısır ile imzaladıkları anlaşmaların yasa dışı olduğu ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını zorlaştırdığı açıklaması hatırlatılan Kombos bunların, “Türkiye’nin rutin bahaneleri olduğunu” iddia etti “Hükümet, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programını Türkiye’nin revizyonizmine esir etmeyecek.” dedi.

