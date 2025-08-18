Cenaze töreni bugün

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) önde gelen isimlerinden Akdoğan’ın eski Belediye Başkanı Adem Ademgil hayatını kaybetti.

Ademgil’in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. Ademgil’in cenazesinin bugün Akdo-ğan’da toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ademgil’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm camiaya başsağlığı diledi.

Tatar: Gerçek bir KKTC sevdalısıydı

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu topraklardan Adem Ademgil ağabeyimiz geldi geçti… Akıncılar köyünden, 1974 sonrası Akdoğan’a yerleşmesi ile UBP saflarında siyasete girmesi ve sonrasında uzun yıllar Akdoğan Belediye başkanlığı ile ününe ün katmış, gür sesiyle sesini hiç çekinmeden etkili bir şekilde duyurabilmekteydi. Milliyetçi du-ruşu ile gerçek bir KKTC sevdalısıydı. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.”

Üstel: Partimize uzun yıllar emek verdi

Başbakan Ünal Üstel de mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ulusal Birlik Partimize uzun yıllar emek vermiş, belediyecilikte sembol bir isim olmayı başarmış eski Akdoğan Belediye Başkanı Adem Ademgil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Merhum Adem Ademgil’e Allah’tan rahmet; yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025, 10:19