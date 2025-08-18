El birliğiyle söndürüldü

Çatalköy’de ormanlık alanda dün öğleden sonra yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri, belediye çalışanları ve bölge sakinlerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 5 çam ağacı kısmen zarar görürken, yaklaşık 3 dönümlük kuru ot ve makilik alan yandı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü belirtti. Orman Dairesi de vatandaşları yaz aylarında her türlü ateşli faaliyetten uzak durmaları konusunda uyardı.

Herkes seferber oldu

Yangın saat 15.30 sıralarında çıktı. Orman Dairesi ve İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve bölge halkının desteği sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yangında 5 çam ağacı kısmen zarar görürken, yaklaşık 3 dönümlük kuru ot ve makilik alan yandı.

Arıcılık faaliyeti sırasında kullanılan dumanlama aletinden çıktığı tahmin edilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

Orman Dairesi, vatandaşları yaz aylarında her türlü ateşli faaliyetten uzak durmaları konusunda uyararak, görülecek en küçük duman veya ateş belirtisinin ise vakit kaybetmeden Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirilmesi çağrısında bulundu.

Büyük bir felaketin eşiğinden döndük

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırok, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Ancak her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz. Haziran 1995’te bölgemizde yaşanan yangının izleri hâlâ duruyor. Bu nedenle yeşilimizi korumak için özellikle yaz aylarında çok daha fazla önlem alınmalı, vatandaşlarımız da en üst düzeyde dikkatli olmalıdır.

Bölgemizde olası yangınlara ani müdahale edebilecek sürekli konuşlandırılmış bir itfaiye birimine acilen ihtiyaç vardır.

Yangının söndürülmesinde emek veren tüm ekiplere ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim.”