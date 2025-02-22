Bağlantıları araştırılıyor

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesinde düzenlenen ‘Kasırga operasyonu’nda ele geçirilen 6 buçuk kilo hintkeneviriyle ilgili soruşturma sürerken; Bilal, Ahmet ve Mehmet Akçakmak kardeşler dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada operasyon esnasında Bilal Akçakmak’ın kaçmaya çalışırken, kullanımındaki cep telefonunu atarak kırdığı belirtildi.

Polis, kırık telefonun inceleneceğini, içerisindeki bilgilerin alınacağını açıkladı.

Polis, operasyonun 19 Şubat saat 21.00 raddelerinde gerçekleştiğini anımsattı.

Polis; Karşıyaka Güzelyalı Caddesi bölgesinde ikamet eden Bilal ve Mehmet Akçakmak’ın bir ağacın altında 5 kilogram uyuşturucu maddeyi almak isterken suçüstü yakalandıklarını, polisin ‘dur’ emrine uymayarak kaçmak istedikleri sırada makul güç kullanılarak tutuklandıklarını kaydetti. Polis, zanlı Bilal Akçakmak’ın kaçmaya çalışırken, kullanımındaki cep telefonunu atarak kırdığını söyledi.

Polis, kırık telefonun inceleneceğini, içerisindeki bilgilerin alınacağını açıkladı.

6 gün daha tutuklular

Bilal ve Ahmet’i yakaladıktan sonra zanlıların ikametgahlarında ve araçlarında arama yapıldığını, bir buçuk kilo daha uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Polis operasyonda, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 64 bin 85 TL, 540 Dolar, 4 bin 675 Euro ve bin 560 Sterlin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Ele geçirilen toplam 6 buçuk kilogram hintkenevirinin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini kaydeden polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirtti.

Polis memuru, aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; kırık telefonun incelenmeye gönderildiğini belirterek, zanlıların 6’şar gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

