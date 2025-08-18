Soruşturma derinleşti

Suna ERDEN

Girne’de sabaha karşı bir galeriye 7 el ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Beraat Atız ve Mehmet Kılıç isimli iki kişi tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlıların evinde yapılan aramada silaha rastlanmazken; para, uyuşturucu ve çeşitli evraklar bulundu. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, du-ruşmada olgular aktarıldı.

Polis, Karakum’da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, 16 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda bir galeriye 7 el ateş açıldığını söyledi. Polis, olayda yaralanan olmazken, 3 aracın hasar gördüğünü belirtti.

Polis, bölgede yapılan kamera incelemeleri sonucunda zanlıların tespit edilerek gözaltına alındığını aktardı. Zanlıların evinde mahkeme emriyle gerçekleştirilen aramada bir adet metal öğütücü, yaklaşık 4 gram uyuşturucu; el yazısıyla yazılmış çeşitli dokümanlar, bir dolap içerisinde 10 bin TL ve 10 bin Sterlin nakit para bulunduğunu kaydeden polis, olay yerinde ise 7 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların evinde bulunan şapka, tişört ve bazı şüpheli eşyaların emare olarak alındığı da açıkladı.

Telefonlarının şifrelerini polise vermediler

Polis memuru; zanlıların cep telefonlarının şifrelerini vermediğini, bu nedenle dijital incelemenin yapı-lamadığını ifade etti. Kurşunları ateşleyen kişinin kimliğinin henüz kesinleşmediğini; zanlıların olayla bağlantısının araştırıldığını vurgulayan polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme; yürütülen soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekerek, zanlıların üç gün süreyle tutuklu kal-masına karar verdi.