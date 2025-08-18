Suçlamaları kabul etmedi

Öz yeğenine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen N.K., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının banyoda 24 yaşındaki genç kadına dokunarak cinsel taciz suçunu işlediği belirtilerek, soruşturma amaçlı ek süre talep edildi. Mahkeme 2 gün ek tutukluluk kararı verirken, duruşmada konuşan zanlı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının cinsel saldırı cinsel taciz suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, olayın 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Haspolat'ta meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının kaldıkları evin banyosunda 24 yaşındaki yeğeninin rızası dışında sol yanağından öpüp akabinde sağ eli ile sol bacağından okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, şikayetin aynı gün yapıldığını; zanlı tespit edilemediğinden hakkında tutuklama emri temin edildiğini belirtti. Polis, 16 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tespit edilerek, tutuklandığını, soruşturmanın yeni başladığını ve halen alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.