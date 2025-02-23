Sıra ikinci aşamada

Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu gerçekleştirildi. Hamas yedinci turda üç yerine altı İsrailli esiri serbest bıraktı.

Refah'ta iki, Gazze'nin merkezinde bir esir Kızılhaç'a teslim edildi. Üç rehine de Nuseyrat'ta törenle bırakıldı. Buradaki rehinelerden biri, serbest bırakılırken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üyesini alnından öptü. İsrailli esirlere karşılık 602 Filistinli esir, hapishanelerden serbest bırakılacak.

Kızılhaç'a teslim edilen rehinelerin isimleri şöyle: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.

İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah'ta Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail basını, Sayed ve Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.

Diğer üç rehine Nuseyrat'ta serbest bırakıldı. Buradaki rehinelerden birinin, bırakılırken Kassam Tugayları savaşçısının alnından öpmesi dikkat çekti.

Altıncı esir, Gazze'nin merkezinde Kızılhaç'a ulaştırıldı.

İkinci aşamaya hazırız

Hamas ikinci aşamaya geçmeye, kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya, kalıcı ateşkese ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, rehine takası kapsamında şu ana kadar 19'u sağ, 3'ü cenaze olmak üzere sağ 22 İsrailli rehineyi teslim etti.

