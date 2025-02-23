Sorunları dinledi çalışmaları inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği’ni ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuş, ilk olarak Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti ve Birlik Başkanı Ali Alioğlu ile üreticilerin üretim süreci ve ihracat konularındaki görüşlerini dinledi.

Görüşmede, üreticiler, sektörde yaşanan sıkıntıları Bakan Çavuş’a aktarırken, çözüm önerilerini de dile getirdi.

Daha sonra Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği’ne geçerek Birlik Başkanı Turgut Akçın ve üreticilerle görüşen Çavuş, sektörün mevcut durumu ve ihracat süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, üreticilerin taleplerini dinleyerek çözüm önerileri üzerinde durdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptığı açıklamada, hükümet olarak narenciye sektörünün gelişimi ve üretimin istikrarı için gerekli adımları attıklarını belirtti.

TAE istasyonunda incelemelerde bulundu

Çavuş, Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAE) Güzelyurt İstasyonu’nda incelemelerde bulundu.

Çavuş, TAE Müdürü Cem Karaca ve teknik personelden, İstasyon’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çavuş, yenilenen Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı, yapımı tamamlanan kısa süre içinde analizlere başlaması beklenen Zeytin Analiz Laboratuvarı, 2 bin 500 metrekarelik iklim kontrollü, akıllı sera ve TAE’nin tüm enerji ihtiyacını karşılayan solar enerji sisteminde incelemelerde bulundu.

TAE’nin, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan ilk devlet dairesi olduğu belirtildi.

Güzelyurt Açık Pazar’da incelemelerde bulundu

Tarım Bakanı Çavuş açık pazarların güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi

Bakan Çavuş, Güzelyurt Açık Pazar’da incelemelerde bulundu.

Çavuş pazarda esnaf ve vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, yerli üretimin desteklenmesi ve açık pazarların güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Bakanlık olarak bu konularda çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Çavuş, tezgahları ziyaretinde, esnaf ve üreticilerle, karşılaştıkları zorluklar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, pazarcı esnafının desteklenmesi ve tüketicilerin daha iyi hizmet alabilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Çavuş, esnaf ve vatandaşlardan gelen taleplerle ilgili çözüm odaklı projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

