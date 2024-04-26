Örnek davranış

Cemre Peral YANIKER

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği’nin (DİMED) ev sahipliğinde geleneksel “Bahar Kermesi” dün yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı bahçesinde yer alan ve tüm halkın davetli olduğu Bahar Kermesine katılımın yoğun olması sevindirdi.

Kermes’te sivil toplum örgütleri, dernekler, esnaf ve sanatçılar tarafından elişi, giysi, yiyecek, bijuteri gibi ürünlerin satışa sunulduğu stantların yanında yerli ve yabancı şirketlerin bağışladığı ve KKTC yurtdışı temsilciklerinden yollanan ürünlerin bulunduğu stantlar yer aldı.

Gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı Kermes’in açılışına, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve eşi Birgül Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, diğer bazı bakan, milletvekilleri, DİMED mensupları ve vatandaşlar katıldı.



Ertuğruloğlu: Katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz

DİMED Başkanı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi Oya Ertuğruloğlu, kermesle ilgili yaptığı açıklamada, Bahar Kermesi’nin geleneksel bir etkinlik olduğunu, ancak yaşanan pandemi ve arkasından gelen deprem felaketi nedeniyle son yıllarda düzenleme imkanı bulamadıklarını kaydederek, bu sene Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yararına olacak şekilde Bahar Kermesi’ni düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Tatar: İyi bir gelir toplanmasını diliyorum

Kermes’e katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da etkinlikte hem Dışişleri Bakanlığı mensuplarıyla bir araya gelme, hem de alışveriş yapma şansı elde ettiklerini belirterek, DİMED’i etkinlikten dolayı kutladı; Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için iyi bir gelir toplanması temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024, 09:52