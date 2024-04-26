Kardeşlik bağı pekişti

Türk Devletleri Parlamentoları Dış İşleri Komisyonları Başkanları’nın ilk toplantısı Azerbaycan’da yapıldı.

Toplantıda KKTC'yi Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ile Komite Üyesi Milletvekili Ürün Solyalı temsil etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Yasemin Öztürk, “Azerbaycan ile KKTC ilişkilerinde yeni bir ivme kazanıldı” dedi.

Verilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Khazar Salonu’nda yer alan toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan Parlamentolarının Dış İlişkiler Komisyon üyeleri de katıldı.

Toplantıda Meclis heyetine KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdür Muavini Esma Ülgen Özser eşlik etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Uluslararası ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov’un açılış konuşması ile başlayan toplantıda daha sonra Türk Devletleri Parlamentolarının Dış İlişkiler Komite Başkanları konuşmalarını yaptı.

Öztürk: Erdoğan ve Aliyev’e teşekkürler…

Konuşmasında toplantı daveti için teşekkür ederek başlayan Öztürk, Kıbrıs Türk halkının Karabağ’da kazanılan zaferden ve Azerbaycan’ın topraklarının bütünlüğünü tekrardan temin etmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Öztürk, Karabağ’da gerçekleştirilen anti terör operasyonunda elde edilen büyük başarıdan dolayı Azerbaycan liderliğini ve tüm yetkilileri tebrik de etti.

KKTC’nin 11 Kasım 2022 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla gözlemci üye ülke olarak kabul edilip büyük Türk dünyasında hakkı olan yeri aldığını anımsatan Öztürk, desteklerinden dolayı TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 14 Ekim 2023’te yaptığı Bakü ziyareti ve Aliyev ile görüşmesini tarihi bir olay olarak nitelendiren Öztürk, Tatar’ın Bakü’de bulunduğu süre içerisinde en yüksek seviyede ağırlandığını ve devlet protokolü uygulandığını hatırlattı.

“Ülkeler arasındaki kadim bağlar yıllardır devam ediyor”

KKTC ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkisinin yeni bir ilişki, olmadığını belirten Öztürk, iki ülke arasındaki kadim bağların yıllardır devam ettiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın ikinci Karabağ muharebesinde kazandığı büyük zaferden sonra Azerbaycan ile KKTC ilişkilerinde yeni bir ivme kazanıldığını söyleyen Öztürk, Azerbaycan –KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu kurulmasından duydukları mutluluğu ifade etti.

Öztürk konuşmasında, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva’yı da saygı ve rahmetle andı.

Öztürk, konuşmasının sonunda Türk dünyası milletvekillerini KKTC’nde ağırlamaktan onur duyacaklarını da belirterek bu tür etkinliklere KKTC Cumhuriyet Meclisi olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.