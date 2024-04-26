İsimleri açıklamadı 

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, polis genel müdürlüğüne başvurarak, Sahte Diploma konusunda 100 kişilik yeni bir liste verdi ve bunların araştırılmasını istedi. Özersay, polise verdiği isimleri açıklamadı.

Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde bir süredir devam eden ‘sahte diploma’ soruşturmasıyla yeni isimlerin polis tarafından sorgulanarak yargı huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Polise verilen isimler arasında üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu tahmin ediliyor.

Özersay, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

“Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurarak yaklaşık 100 kişilik bir isim listesini paylaştık. Masumiyet karinesi saklı kalmak üzere, kamuda kaymakam, müdür, müdür muavini, geçici, memur, öğretmen ve polis gibi görevlerde bulunan ve Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden diploma almış olan bu kişilerin diplomalarının sahte olup olmadığının öncelikli olarak araştırılmasını talep ettik. Sahte diploma konusunu yakından takip etmeye ve kamuoyunu sürekli bilgilendirmeye devam edeceğiz.”