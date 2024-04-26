Türkiye katılmıyor

Rum basınında yer alan bir haberde, Ankara’nın AB’nin genişlemesinin 20’inci yıldönümüyle ilgili etkinliği boykot etme kararı aldığı öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Etkinliği Boykot Etmekle Yanıt Veriyor” başlığıyla yer verdiği haberinde, Ankara’nın Avrupa-Türk meseleleriyle Kıbrıs sorunu arasında bağlantı kurulmasından ötürü Avrupa Konseyi kararlarının içeriği konusunda şu veya bu şekilde öfkeli olduğunu ve son isteyeceği şeyin Rum Yönetiminin baş role sahip olacağı bir etkinliğe katılmak olacağını yazdı.

Haberde, Türkiye’nin 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ekinliğe katılmama niyeti konusunda AB başkanlığını bilgilendirdiği ve “basından elde edinilen bilgilere” göre Ankara’nın Avrupa Konseyi toplantısı kararlarından ötürü hayal kırıklığına uğradığını savunduğu ifade edildi.

Gazete “aynı bilgilere dayanarak” Ankara’yı kızdırdığı görülen şeyin “Liderler Avrupa Birliği’nin AB-Türkiye iş birliğinin daha fazla güçlenmesi için, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması ve müzakerelerde ilerleme yaşanmasına özel önem veriyor” ifadesi olduğunu da belirtti.

Letimbiotis açıklama yaptı

Haberinde Güney Kıbrıs hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına da yer veren gazete, Letimbiotis’in Türkiye’nin söz konusu etkinliği boykot etmeye karar verdiğini teyit ettiğini iletti.

Türkiye’nin AB’nin genişlemesinin 20’inci yılıyla ilgili etkinlikte temsil edilmeyi reddetmesini yorumlaması istenen Letimbiotis, Türkiye’nin etkinliğe katılmama konusunda bildirimde bulunduğuna dair bilgiye sahip olduklarını ifade etti.

Letimbiotis’in sözlerinin devamında Avrupa Konseyi toplantısının ardından söylediklerini yinelediğini yazan gazete, Letimbiotis’in “Avrupa-Türk meselelerinin gidişatının net bir şekilde Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle ilişkilendirildiği son Avrupa Konseyi toplantısı kararları temelinde bunun ileriye doğru atılmış olumlu bir adım ve olumlu bir mesaj olduğunu düşünüyoruz” ifadesine yer verdi.

Letimbiotis açıklamasında Rum Yönetimi olarak Avrupa-Türk meselelerinde ilerleme olması için her türlü olumlu ve yapıcı niyete sahip olduklarını gösterdiklerini ve bunun için Kıbrıs sorununda bariz bir ilerlemenin olmasının yeterli olduğunu da öne sürdü.