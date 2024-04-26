Aileler Adıyaman’da

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüşülecek İsias Otel davası için aileler ve siyasilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet dün Adıyaman’a gitti.

Heyet, 6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’le ilgili davanın ikinci duruşmasında hazır bulunacak.

Ercan Havalimanı üzerinden önce İstanbul’a giden, ardından Adıyaman’a geçen KKTC heyetine depremde aynı otelde yaşamını yitiren bazı tur rehberlerinin aileleri de katıldı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması saat 09.00’da başlayacak.

Şampiyon Meleklerin ailelerinin avukatları, iki tutuklunun tahliyesine karar verilen Gazi Üniversitesi teknik raporuna itirazda bulunarak mahkemeye; üç ayrı teknik uzman bilirkişi raporunu sunacak.

Duruşmaya kimler katılacak?

Duruşmaya Başbakan Ünal Üstel, beraberindeki ekibi; DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer, Başbakanlık Siyasal İletişim Danışmanı Özdemir Tokel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizim, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Salahi Şahiner, Şifa Çolakoğlu, Ongun Talat, DP Milletevkili Serhat Akpınar, Bağımsız Milletvekili Aysegul Baybars, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Genel Sekreter Ahmet Tokatlığlu, ailelerden kabalık bir heyet, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Kıbrıs’taki avukat ekibi katılacak.

Verdiğimiz sözü tutacağız

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şampiyon Meleklere verdikleri sözü yerine getirmek için bugün Adıyaman’a gittiklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının desteğinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Davanın geçmişi

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 35'i Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımındaki Kıbrıslı Türk öğrenciler, öğretmenler ve ailelerden olmak üzere toplam 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Otel'le ilgili davanın ilk duruşması, 3-6 Ocak’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş, mahkeme davanın ikinci duruşmasının 26 Nisan Cuma günü saat 09.00’da yapılmasına karar vermişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024, 09:52