Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Capital Group sahibi Tekin Arhun ile KKTC Turizm Bakanlığı Planlama Dairesi eski müdürü Turgut Bora Muslu hakkındaki dava dün başladı.

İki sanık, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde itham edildikten sonra tutuklandı.

Sanıklar, dava bitinceye kadar cezaevinde bekleyecek.

Sanıklar, Bafra Arıtma Tesisi’ndeki inşaata yönelik olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na bağlı kuruluş Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin hazırladığı aylık çalışma raporunda bazı cümleleri çıkartmak ve eklemeler yapmak suretiyle 23 suçla itham edildi.

Duruşmada iddia makamı Arhun’un Bakanlar Kurulu kararıyla, EBİ A.Ş tarafından yapımı kontrol edilen Bafra Turizm Bölgesi Arıtma Tesisleri inşaatına ilişkin EBİ'nin hazırladığı raporu sahtelediğini öne sürdü. İddia makamı davanın ilk tanığı olan ODTÜ EBİ A.Ş. eski koordinatörü Fahri Kaya’yı mahkemeye dinletti.

Fahri Kaya kendisi ve bir mekanik mühendisi, üç inşaat mühendisinden oluşan 4 kişilik ekibi ile birlikte hazırladıkları aylık çalışma raporunun 3 nüsha olarak hazırlandığını, bu nüshalardan birinin müşavirlik yaptıkları Turizm Bakanlığı Turizm Planlama Dairesi’ne, 2’inci nüshanın EBİ arşivine, 3’üncü nüshasının ODTÜ EBİ için hazırlandığını bildirdi.

Kaya, hazırladıkları raporla sahtelenmiş raporu karşılaştırarak, sahtelenmiş rapordaki yapılan ekleme ve çıkarmalar için ’40 yıllık mühendisim. Ben böyle bir şey göremedim’ dedi.

Çalışma raporu ve sahtelenmiş rapor arasındaki farkları cümle cümle Mahkeme’ye aktardı.

Tanığın çapraz sorgusunda savunma avukatları Süleyman Dolmacı ve Serhan Çınar sırayla tanığı sorguladı.

Tanık defaatle 3 suret çalışma raporunun birinin Turizm Planlama Dairesi’ne gönderdiğini, Daire eski Müdürü Turgut Muslu’nun kendisini telefonla arayarak Daire’de raporu bulamadığını, kendisine bir nüshasını göndermesini istediğini, onu da gönderdiğini, elinde kalan tek kopyayı da Polis’in soruşturma açmasıyla, tutanak karşılığında 13.3.2014 tarihinde Polis’e verdiğini belirtti.

Savunma avukatları Polis’in soruşturma sırasında Bafra Arıtma Tesisi inşaatına yönelik olarak ilki, 41 sayfa, ikincisi 33 sayfa; üçüncüsü 36 sayfa; dördüncüsü 31 sayfa; beşincisi 19 sayfa ve altıncısı 9 sayfa olmak üzere toplam 6 çalışma raporu kopyasını EBİ’den aldığını belirterek, raporları Mahkeme’ye sundu.

Savunma makamı sahtelendiği iddia edilen çalışma raporundan hemen sonra hazırlanan bir sonraki raporun, 7.7.2006’dan sonraki raporun EBİ’den Polis tarafından alınan rapor kopoyları arasında nasıl olmadığını sorguladı. Raporun EBİ bilgisayarlarında olup olmayacağına cevaben tanık, EBİ’deki eski bilgisayarların hurdaya kaldırıldığını söyledi.

Tanığın dinlenmesinin ardından dava devam edilmek üzere bugüne ertelendi.