Bitmeyen çile

Raif DOĞRU

Teknecik Santralinde iki jeneratörün bakımsızlık ve yeden parça sorunu nedeniyle devre dışı kalması üzerine, Elektrik Kurumu ‘bakım ve onarım’ gerekçesiyle hemen her gün kesinti yapmaya başladı. Tatlısu bölgesinde 7 saat süreyle elektriklerin kesilmesi nedeniyle vatandaşlar isyan noktasına geldi. Diyalog medyayı arayan vatandaşlar “elektrik kesintilerinden bıktık, usandık. Bu durum bitmeyen bir çileye dönüştü” dedi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre Kıb-Tek önceki gün Rum Elektrik Kurumu’ndan 20 megawatlık bir destek almasına rağmen kesinti uygulamasına devam etti. Kurum bugün de Mesarya bölgesinde 5 saat, Alsancak’ta ise 3 saat süreyle kesinti yapacak.

Kurumun bir yetkilisi, jeneratör arızasıyla ilgili olarak Türkiye’den teknik ekip getirildiğini ve ihtiyaç duyulan parçaların tespit edildiğini söyledi. Yetkili, jeneratörlerde parça değişimi için zamana ihtiyaç olacağını söylerken, kesintilerin artmaması için yoğun çaba harcandığını ifade etti.

Bugünkü kesintiler

Mesarya bölgesinde bugün bazı köy ve bölgelere 09.00 ile14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre; belirtilen saatlerde yüksek ve orta gerilim elektrik şebekesinde bakım çalışması yapılacak.

Kesintiden etkilenecek köy ve bölgeler şunlar:

“Levent kesimhane ve civarı, Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası, UKÜ, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat çemberi ile hurdacılar arası bölge ve Haspolat, Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi radar binası, Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyuları, Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat Sanayi Bölgesi’ne kadar olan bölge, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin tamamı, Haspolat köyünün bir bölümü, Minareliköy Cezaevi.”

Alsancak’ta kesintiler

Elektrik Kurumu, Alsancak Kani Akansu Caddesi ve Çağatay Özbirim Caddesi’nin bir bölümünde bugün elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Alsancak Kani Akansu Caddesi ve Çağatay Özbirim Caddesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024, 09:49