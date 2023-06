Örnek özveri

“Bir Okul da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Karakuş Gıda Ltd. arasında, Dikmen İlkokulu’na 6 yeni sınıf yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Açıklamaya göre, protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Karakuş Gıda Ltd. Direktörü Abdullah Karakuş imza koydu.

Törende, Dikmen Belediyesi Meclis Üyesi Okan Akmandor da hazır bulundu.

Protokol kapsamında Karakuş Gıda Ltd., eğitim alanındaki gelişime katkı sağlanması amacıyla Dikmen İlkokulu’na 6 adet yeni sınıf kazandıracak.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde Abdullah Karakuş ve eşinin eğitime katkı konulması adına çok önemli bir özveride bulunduğuna işaret ederek, imzalanan protokol ile Dikmen İlkokulu’na 6 yeni sınıf kazandıracağını söyledi.

Başlattıkları kampanyanın devam edeceğine de vurgu yapan Çavuşoğlu, eğitime katkı koydukları için Karakuş ailesine, öğrenci ve öğretmenler adına teşekkür etti.

Karakuş: Amacımız topluma teşekkür etmek

Karakuş Gıda Ltd. Direktörü Abdullah Karakuş ise kurdukları aile şirketiyle gıda sektöründe hizmet verdikleri ve merkezlerinin Dikmen’de bulunduğunu belirterek, bölgenin ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını ve topluma teşekkür etmek amacıyla böylesi bir karar aldıklarını söyledi.

Yeni binaları önümüzdeki eğitim yılına yetiştirmeyi ümit ettiklerini dile getiren Karakuş, taleplerine olumlu yaklaşan ve yardımcı olan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ve Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket’e teşekkür etti.