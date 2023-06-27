KKTC'de Zam Yağmuru

Kuzey Kıbrıs halkı neredeyse her gün zamlarla uyanıyor. Akaryakıta iki hafta arayla ikinci kez zam yapılırken, benzinin litresi 24,25 liraya yükseldi. Somun ekmeğin fiyatı ise 7 liradan 10’a çıktı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Yapılan artışlarla 95 oktan benzin 22,89 TL’den 24,25 TL’ye, 98 oktan benzin 23,38 TL’den 24,78 TL’ye, dizel 20,64 TL’den 22,14 TL’ye, gaz yağı 20,64 TL’den 22,14 TL’ye yükseldi. Böylece 95 oktan benzine 1,36 TL, 98 oktan benzine 1,40, dizele 1,50, gazyağına ise litresinde 1,50 TL zam yapılmış oldu.

Yeni akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Ekmek de zamlandı

Akaryakıtın yanı sıra ekmeğe de zam yapıldı. Buna göre; 200 gram somun ekmeğin fiyatı 7 liradan 10’a çıkarken, 600 gram köy ekmeği ve sandviç ekmeği 35 liraya yükseldi.

Elektriğe yüzde 20 zam

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da 1 Temmuz itibariyle elektrikte zamlı tarife uygulanacağını duyurdu. Buna göre; elektriğe kilowat saat başına 60 ile 80 kuruş arasında artış yapıldı. Konutlara uygulanan elektrik tarifesi (0-250 kws) bir lira 61 kuruştan bir lira 932 kuruşa çıkarıldı. Ticari tarife ise 3 lira 32 kuruştan 3 lira 98 kuruşa yükseldi.

