Gidişat kötü

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 94 trafik kazasında 2 can kaybı olurken, 6 kişi de yaralandı. Meydana gelen kazaların 27’si süratli araç kullanmak, 22’si kavşakta durmamak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 15’i yakın takip ve 10’u da diğer etkenlerden kaynaklandı.

Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Haziran tarihleri arasında meydana gelen kazalarda toplam 3 milyon 473 bin 500 TL maddi hasar oluşan kazaların 31’i Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 27’si Girne, 8’i Güzelyurt ve 9’u da İskele’de gerçekleşti.

Aynı süre zarfında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 11 bin 905 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 205 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“ 357 sürat, 16 tehlikeli sürüş, 48 dikkatsiz sürüş, 149 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 19 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 41 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 122 seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 79 emniyet kemersiz araç kullanmak, 111 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5 trafik ışıklarına uymamak, 49 muayenesiz araç kullanmak, 67 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 9 yolcu taşıma ‘T’ işletme izinsiz araç kullanmak, 5 özel eşya taşıma ‘B’ İşletme İzinsiz araç kullanmak, 5 tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 5 koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2 takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 186 diğer trafik suçları."

