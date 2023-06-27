Sıkı önlem alıyorlar

Rum Enerji Bakanı Yorgo Papanastasiou, hükümetin Kuzey Kıbrıs’tan akaryakıt alımıyla ilgili suistimalleri önlemek için geçişlerde daha sıkı denetimler yapılacağını söyledi.

Papanastasiu, Rum benzincilerin Kuzeyden akaryakıt alınmasından dolayı zarara uğradıklarını söylediklerini; itirazların dikkate alındığını, ancak Kıbrıslı Rumların Kuzeyde depolarını doldurmalarının Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olduğunu açıkça belirttiğini söyledi.

Rum Bakan, ticari amaçla akaryakıt alımının ise yasak olduğunu dile getirdi.

Gümrükler güçlendirilecek

Geçtiğimiz Cuma günü polisin, Meniko köyü yakınlarında seyreden bir araçta 160 litre benzin ele geçirdiğini kaydeden Papanastasiou, bu tür suiistimalleri önlemek amacıyla geçiş noktalarında daha sıkı kontroller yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Papanastasiou, bu amaçla geçiş noktalarındaki gümrük departmanlarının güçlendirileceğini söyledi.

Rum Bakan, amaçlarının kuzeyden yakıt alımı yapanların değil, ticarete kalkışanların tespit edilmesi olduğunu ifade etti.

Bakan, “Eğer ticarete kalkışan olursa gerekeni yapacağız, yakalanan şahsı ifşa edeceğiz” dedi.

Metehan’da eylem var

Bu arada Rum benzin istasyonları işletmecileri, akaryakıta verilen desteklerin 30 Haziran'da sona ermesinden ve Kuzeyden yakıt alımlarından dolayı bugün eylem yapacak.

Benzin istasyonu sahipleri, tankerlerle Metehan Sınır Kapısı’nın güney tarafında toplanacak. Eylemciler daha sonra Lefkoşa’ya akabinde Cumhurbaşkanlığı Sarayına gidecek.

Benzin İstasyonu Sahipleri Derneği Başkanı Savvas Prokopiou, Kuzeydeki düşük fiyatlardan kaynaklanan rekabet nedeniyle düşen yakıt fiyatlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Prokopiou, "Kuzeydeki fiyatlarla güneydeki fiyatlar arasında bulunan fark nedeniyle sorun yaşıyoruz. Bu sorunun sona ermesi için hükümete aradaki farkı azaltması çağrısında bulunduk” dedi. Savvas Prokopiou, fiyatların daha da düşük seviyelerde olması gerektiğini, bu nedenle akaryakıt bayilerinde ÖTV'nin askıya alınmasından yana olduklarını sözlerine ekledi.

