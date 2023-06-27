EY 310’un şoförü aranıyor

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde dün meydana gelen trafik kazasında 67 yaşındaki Özkan Bişmiş ağır yaralandı. Kazaya neden olan sürücü aracını olay yerinden bırakarak, kayıplara karıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen sürücü, yönetimindeki EY 310 plakalı araç ile dikkatsizce Sanayi Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Özkan Bişmiş yönetimindeki JK 167 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan JK 167 plakalı araç karşı istikametten gelmekte olan Gökdeniz Tek (21) yönetimindeki GL 405 plakalı aracın ön kısmına çarpıp durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan EY 310 plakalı araç sürücüsü aranıyor.



